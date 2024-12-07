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Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/zhitelnitsa-1987849856.html
Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным
Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным - РИА Новости, 07.12.2024
Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным
Жительница освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как во время боев за село организовала в подвале своего дома "медпункт" для российских... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:50
2024-12-07T05:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Жительница освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как во время боев за село организовала в подвале своего дома "медпункт" для российских военных. "У него (российского военного) перебита рука была. Он без бронежилета пришел, забежал к нам в подвал, и мы его впустили. Все, что было, подручными материалами быстренько руку перевязали, чтобы кровь остановить. У него в аптечке были лекарства, я уколола кровоостанавливающее. Это был самый первый у меня - Ромка", - поделилась собеседница агентства. По ее словам, это был не единственный военнослужащий, которому она решила оказать помощь. "Потом я уже их сосчитать не могла. У одного осколок в спине, возле позвоночника, у другого ноги. Ребятам тоже нужно где-то было прятаться. Вот у нас в подвале было 13 человек. Я старалась им поднимать дух. Думала только, чтобы быстрее их откатили, их вывезли и чтобы ребята остались с руками и ногами, потому что им еще жить и жить", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в министерстве обороны России 22 ноября.
https://ria.ru/20241113/bezhenka-1981927208.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным

Жительница Новодмитровки помогала российским военным в подвале своего дома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Жительница освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как во время боев за село организовала в подвале своего дома "медпункт" для российских военных.
"У него (российского военного) перебита рука была. Он без бронежилета пришел, забежал к нам в подвал, и мы его впустили. Все, что было, подручными материалами быстренько руку перевязали, чтобы кровь остановить. У него в аптечке были лекарства, я уколола кровоостанавливающее. Это был самый первый у меня - Ромка", - поделилась собеседница агентства.
По ее словам, это был не единственный военнослужащий, которому она решила оказать помощь.
"Потом я уже их сосчитать не могла. У одного осколок в спине, возле позвоночника, у другого ноги. Ребятам тоже нужно где-то было прятаться. Вот у нас в подвале было 13 человек. Я старалась им поднимать дух. Думала только, чтобы быстрее их откатили, их вывезли и чтобы ребята остались с руками и ногами, потому что им еще жить и жить", - добавила она.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в министерстве обороны России 22 ноября.
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