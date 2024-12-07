https://ria.ru/20241207/zhitelnitsa-1987849856.html

Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным

Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным - РИА Новости, 07.12.2024

Жительница Новодмитровки рассказала об оказании помощи российским военным

Жительница освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как во время боев за село организовала в подвале своего дома "медпункт" для российских... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:50

2024-12-07T05:50

2024-12-07T05:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Жительница освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как во время боев за село организовала в подвале своего дома "медпункт" для российских военных. "У него (российского военного) перебита рука была. Он без бронежилета пришел, забежал к нам в подвал, и мы его впустили. Все, что было, подручными материалами быстренько руку перевязали, чтобы кровь остановить. У него в аптечке были лекарства, я уколола кровоостанавливающее. Это был самый первый у меня - Ромка", - поделилась собеседница агентства. По ее словам, это был не единственный военнослужащий, которому она решила оказать помощь. "Потом я уже их сосчитать не могла. У одного осколок в спине, возле позвоночника, у другого ноги. Ребятам тоже нужно где-то было прятаться. Вот у нас в подвале было 13 человек. Я старалась им поднимать дух. Думала только, чтобы быстрее их откатили, их вывезли и чтобы ребята остались с руками и ногами, потому что им еще жить и жить", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в министерстве обороны России 22 ноября.

https://ria.ru/20241113/bezhenka-1981927208.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)