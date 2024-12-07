https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987891919.html

"Ветром сдуло". В Раде рассказали, что произошло с Зеленским

"Ветром сдуло". В Раде рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 07.12.2024

"Ветром сдуло". В Раде рассказали, что произошло с Зеленским

Статья испанской газеты Mundo про подготовку "золотого изгнания" Владимира Зеленского подорвала его имидж, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:29

2024-12-07T15:29

2024-12-07T15:29

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Статья испанской газеты Mundo про подготовку "золотого изгнания" Владимира Зеленского подорвала его имидж, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале."Вы оценили, как легко можно “перевернуть” самого потужного лидера современности и превратить его в готовящуюся к побегу крысу? Одна статейка в испанской газете, и весь геройский флер — как ветром сдуло", — указал Дубинский.В четверг испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20241207/oruzhie-1987876793.html

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987871298.html

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в мире, лондон, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дмитрий песков, верховная рада украины, el mundo