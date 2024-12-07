"Ветром сдуло". В Раде рассказали, что произошло с Зеленским
Дубинский заявил, что статья Mundo про изгнание Зеленского подорвала его имидж
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Статья испанской газеты Mundo про подготовку "золотого изгнания" Владимира Зеленского подорвала его имидж, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале.
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"Вы оценили, как легко можно “перевернуть” самого потужного лидера современности и превратить его в готовящуюся к побегу крысу? Одна статейка в испанской газете, и весь геройский флер — как ветром сдуло", — указал Дубинский.
В четверг испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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