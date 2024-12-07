https://ria.ru/20241207/zaluzhnyy-1987917385.html

Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ

Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2024

Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ

Офис Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:53

2024-12-07T18:53

2024-12-07T19:20

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники. Как отмечает издание, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в пятницу сообщил об участии в Лондоне в круглом столе в Chatham House. На опубликованных фотографиях мероприятия он сидел рядом с Залужным. Это произошло на фоне слухов о том, что скоро конфликт завершится и на Украине пройдут выборы. "Как сообщают источники, близкие к офису (Зеленского), одной из важных задач, которую пытается решить Банковая (улица в Киеве, где находится офис - ред.) является политическая нейтрализация Залужного - убедить его тем или иным способом не идти на выборы. А если и идти, то только во главе списка партии Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре. "Хоть решить офису ... эту задачу будет непросто, с учетом высокого рейтинга экс-главкома ВСУ, усилия в данном направлении предпринимаются", - пишет издание. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987891919.html

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в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия