Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 07.12.2024 (обновлено: 19:20 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/zaluzhnyy-1987917385.html
Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ
Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2024
Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ
Офис Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:53
2024-12-07T19:20
в мире
украина
киев
великобритания
владимир зеленский
валерий залужный
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987921087_0:148:926:669_1920x0_80_0_0_ddc972d270fd706462aa32b919110351.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники. Как отмечает издание, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в пятницу сообщил об участии в Лондоне в круглом столе в Chatham House. На опубликованных фотографиях мероприятия он сидел рядом с Залужным. Это произошло на фоне слухов о том, что скоро конфликт завершится и на Украине пройдут выборы. "Как сообщают источники, близкие к офису (Зеленского), одной из важных задач, которую пытается решить Банковая (улица в Киеве, где находится офис - ред.) является политическая нейтрализация Залужного - убедить его тем или иным способом не идти на выборы. А если и идти, то только во главе списка партии Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре. "Хоть решить офису ... эту задачу будет непросто, с учетом высокого рейтинга экс-главкома ВСУ, усилия в данном направлении предпринимаются", - пишет издание. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html
https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987891919.html
украина
киев
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987921087_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_d2af8ae883daf018ea0a01f161c9644e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Россия
Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ

Офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в президентских выборах

© Фото : Andriy Yermak/XАндрей Ермак и Валерий Залужный во время круглого стола в Chatham House
Андрей Ермак и Валерий Залужный во время круглого стола в Chatham House - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Andriy Yermak/X
Андрей Ермак и Валерий Залужный во время круглого стола в Chatham House
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в пятницу сообщил об участии в Лондоне в круглом столе в Chatham House. На опубликованных фотографиях мероприятия он сидел рядом с Залужным. Это произошло на фоне слухов о том, что скоро конфликт завершится и на Украине пройдут выборы.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Часть сделки". На Западе раскрыли, за что Байден платит Зеленскому
Вчера, 17:48
"Как сообщают источники, близкие к офису (Зеленского), одной из важных задач, которую пытается решить Банковая (улица в Киеве, где находится офис - ред.) является политическая нейтрализация Залужного - убедить его тем или иным способом не идти на выборы. А если и идти, то только во главе списка партии Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре.
"Хоть решить офису ... эту задачу будет непросто, с учетом высокого рейтинга экс-главкома ВСУ, усилия в данном направлении предпринимаются", - пишет издание.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Ветром сдуло". В Раде рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 15:29
 
В миреУкраинаКиевВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала