Офис Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах, сообщили СМИ
Офис Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в президентских выборах
© Фото : Andriy Yermak/XАндрей Ермак и Валерий Залужный во время круглого стола в Chatham House
© Фото : Andriy Yermak/X
Андрей Ермак и Валерий Залужный во время круглого стола в Chatham House
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского пытается отговорить экс-главкома ВСУ и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения, а если участвовать, то только во главе списка президентской партии "Слуга народа", сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, глава офиса Зеленского Андрей Ермак в пятницу сообщил об участии в Лондоне в круглом столе в Chatham House. На опубликованных фотографиях мероприятия он сидел рядом с Залужным. Это произошло на фоне слухов о том, что скоро конфликт завершится и на Украине пройдут выборы.
"Как сообщают источники, близкие к офису (Зеленского), одной из важных задач, которую пытается решить Банковая (улица в Киеве, где находится офис - ред.) является политическая нейтрализация Залужного - убедить его тем или иным способом не идти на выборы. А если и идти, то только во главе списка партии Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что в офисе рассматривают два сценария развития конфликта - завершение его после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа или продолжение. В Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит нужно будет готовиться к выборам. Издание подчеркивает, что из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Согласно опросам, он побеждает Зеленского и в первом, и во втором туре.
"Хоть решить офису ... эту задачу будет непросто, с учетом высокого рейтинга экс-главкома ВСУ, усилия в данном направлении предпринимаются", - пишет издание.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".