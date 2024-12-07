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Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:26
2024-12-07T12:26
2024-12-07T12:36
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30.
https://ria.ru/20241207/energetika-1987873101.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки "Юг" отразили две контратаки ВСУ