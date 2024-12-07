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Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе - РИА Новости, 07.12.2024
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе
В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:28
2024-12-07T07:28
2024-12-07T08:42
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram. "Взрыв… Еще… Детали позже", — написал он.В Сумской области объявлена воздушная тревога.Кроме того, ночью прогремели взрывы в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе
Мэр украинского Конотопа Семенихин заявил о взрывах в городе