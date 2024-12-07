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Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 07.12.2024 (обновлено: 08:42 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987852976.html
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе - РИА Новости, 07.12.2024
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе
В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:28
2024-12-07T08:42
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram. &quot;Взрыв… Еще… Детали позже&quot;, — написал он.В Сумской области объявлена воздушная тревога.Кроме того, ночью прогремели взрывы в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область
Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе

Мэр украинского Конотопа Семенихин заявил о взрывах в городе

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram.
«

"Взрыв… Еще… Детали позже", — написал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, ночью прогремели взрывы в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы
01:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская область
 
 
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