https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987852976.html

Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе

Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе - РИА Новости, 07.12.2024

Украинские власти заявили о взрывах в Конотопе

В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T07:28

2024-12-07T07:28

2024-12-07T08:42

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы, сообщил мэр города Артем Семенихин в Telegram. "Взрыв… Еще… Детали позже", — написал он.В Сумской области объявлена воздушная тревога.Кроме того, ночью прогремели взрывы в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. Сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

сумская область

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украина, сумская область