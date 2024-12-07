https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html

В Могилеве-Подольском прогремели взрывы

В Могилеве-Подольском прогремели взрывы - РИА Новости, 07.12.2024

В Могилеве-Подольском прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:38

2024-12-07T01:38

2024-12-07T03:43

специальная военная операция на украине

винницкая область

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россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Могилев-Подольский... взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области звучит сигнал тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241206/kherson-1987829188.html

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винницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины