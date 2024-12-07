https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы - РИА Новости, 07.12.2024
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:38
2024-12-07T01:38
2024-12-07T03:43
специальная военная операция на украине
винницкая область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Могилев-Подольский... взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области звучит сигнал тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241206/kherson-1987829188.html
винницкая область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Могилеве-Подольском прозвучали взрывы