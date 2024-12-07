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В Могилеве-Подольском прогремели взрывы - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:38 07.12.2024 (обновлено: 03:43 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы - РИА Новости, 07.12.2024
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:38
2024-12-07T03:43
специальная военная операция на украине
винницкая область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Могилев-Подольский... взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области звучит сигнал тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241206/kherson-1987829188.html
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винницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Могилеве-Подольском прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Могилеве-Подольском прозвучали взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Могилев-Подольский в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"Могилев-Подольский... взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области звучит сигнал тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 21:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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