https://ria.ru/20241207/vsu-1987874356.html

Подразделения "Днепр" нанесли поражение ВСУ у Малой Токмачки и Антоновки

Подразделения "Днепр" нанесли поражение ВСУ у Малой Токмачки и Антоновки - РИА Новости, 07.12.2024

Подразделения "Днепр" нанесли поражение ВСУ у Малой Токмачки и Антоновки

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у Малой Токмачки и Антоновки, потери противника составили до... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:40

2024-12-07T12:40

2024-12-07T12:40

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад у Малой Токмачки и Антоновки, потери противника составили до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20241207/ni-1987865356.html

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россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины