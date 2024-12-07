https://ria.ru/20241207/vostok-1987873520.html

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:29

2024-12-07T12:29

2024-12-07T14:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность