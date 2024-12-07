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Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:29
2024-12-07T12:29
2024-12-07T14:52
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 100 военных в зоне ответственности группировки "Восток"