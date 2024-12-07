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Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024
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12:29 07.12.2024 (обновлено: 14:52 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vostok-1987873520.html
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2024
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:29
2024-12-07T14:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 100 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли за сутки до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины и две самоходные артиллерийские установки в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Отрадное Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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