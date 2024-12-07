https://ria.ru/20241207/volodin-1987864870.html

Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества - РИА Новости, 07.12.2024

Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

Существование Союзного государства является примером равноправного и успешного сотрудничества России и Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:41

2024-12-07T10:41

2024-12-07T10:41

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Существование Союзного государства является примером равноправного и успешного сотрудничества России и Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности. "Союзное государство, созданное 25 лет назад — пример равноправного и успешного сотрудничества России и Беларуси, имеющего большой потенциал для дальнейшей интеграции. Секрет его успешного строительства — прочный фундамент, заложенный и постоянно укрепляемый президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко", - сообщил он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что 8 декабря 2024 года - особенный день для России и Белоруссии: 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. По словам Володина, решение принималось в непростое для обеих стран время и по прошествии четверти века очевидно, насколько оно было стратегически правильным и необходимым. "За период существования Союзного государства мы вышли на принципиально новый уровень экономической, политической и социальной интеграции: Беларусь — первый по объёму торговли партнёр России в СНГ и четвёртый в мире. Товарооборот между нашими странами растёт: в прошлом году он увеличился до рекордного показателя в 46,5 млрд долларов, а за 9 месяцев этого года вырос на 8,4%. Через импортозамещение значительно углубилось сотрудничество в различных сферах экономики, особенно в промышленности. Сделаны серьёзные шаги в обеспечении безопасности на всей территории Союзного государства", - сказал спикер Госдумы. Володин также добавил, что со стороны Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России делается всё для законодательного решения задач по созданию единого экономического, гуманитарного, оборонного пространства. "Вместе мы преодолеваем вызовы и угрозы, боремся с трудностями и вмешательством во внутренние дела России и Беларуси. Это делает нас не только ближе друг к другу, но и сильнее... Мы вместе с братским белорусским народом бережно храним и защищаем историческую правду, отстаиваем традиционные духовно-нравственные ценности", - заключил он.

https://ria.ru/20241206/putin-1987743578.html

https://ria.ru/20241206/sg-1987740775.html

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россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, снг