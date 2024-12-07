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Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества - РИА Новости, 07.12.2024
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10:41 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/volodin-1987864870.html
Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества
Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества - РИА Новости, 07.12.2024
Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества
Существование Союзного государства является примером равноправного и успешного сотрудничества России и Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:41
2024-12-07T10:41
россия
белоруссия
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Существование Союзного государства является примером равноправного и успешного сотрудничества России и Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности. "Союзное государство, созданное 25 лет назад — пример равноправного и успешного сотрудничества России и Беларуси, имеющего большой потенциал для дальнейшей интеграции. Секрет его успешного строительства — прочный фундамент, заложенный и постоянно укрепляемый президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко", - сообщил он в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что 8 декабря 2024 года - особенный день для России и Белоруссии: 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. По словам Володина, решение принималось в непростое для обеих стран время и по прошествии четверти века очевидно, насколько оно было стратегически правильным и необходимым. "За период существования Союзного государства мы вышли на принципиально новый уровень экономической, политической и социальной интеграции: Беларусь — первый по объёму торговли партнёр России в СНГ и четвёртый в мире. Товарооборот между нашими странами растёт: в прошлом году он увеличился до рекордного показателя в 46,5 млрд долларов, а за 9 месяцев этого года вырос на 8,4%. Через импортозамещение значительно углубилось сотрудничество в различных сферах экономики, особенно в промышленности. Сделаны серьёзные шаги в обеспечении безопасности на всей территории Союзного государства", - сказал спикер Госдумы. Володин также добавил, что со стороны Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России делается всё для законодательного решения задач по созданию единого экономического, гуманитарного, оборонного пространства. "Вместе мы преодолеваем вызовы и угрозы, боремся с трудностями и вмешательством во внутренние дела России и Беларуси. Это делает нас не только ближе друг к другу, но и сильнее... Мы вместе с братским белорусским народом бережно храним и защищаем историческую правду, отстаиваем традиционные духовно-нравственные ценности", - заключил он.
https://ria.ru/20241206/putin-1987743578.html
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россия, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, снг
Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ
Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

Володин: Союзное государство - пример равноправного и успешного сотрудничества

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Существование Союзного государства является примером равноправного и успешного сотрудничества России и Белоруссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин заявил, что все планы развития Союзного государства реализуются
6 декабря, 15:33
"Союзное государство, созданное 25 лет назад — пример равноправного и успешного сотрудничества России и Беларуси, имеющего большой потенциал для дальнейшей интеграции. Секрет его успешного строительства — прочный фундамент, заложенный и постоянно укрепляемый президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что 8 декабря 2024 года - особенный день для России и Белоруссии: 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. По словам Володина, решение принималось в непростое для обеих стран время и по прошествии четверти века очевидно, насколько оно было стратегически правильным и необходимым.
"За период существования Союзного государства мы вышли на принципиально новый уровень экономической, политической и социальной интеграции: Беларусь — первый по объёму торговли партнёр России в СНГ и четвёртый в мире. Товарооборот между нашими странами растёт: в прошлом году он увеличился до рекордного показателя в 46,5 млрд долларов, а за 9 месяцев этого года вырос на 8,4%. Через импортозамещение значительно углубилось сотрудничество в различных сферах экономики, особенно в промышленности. Сделаны серьёзные шаги в обеспечении безопасности на всей территории Союзного государства", - сказал спикер Госдумы.
Володин также добавил, что со стороны Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России делается всё для законодательного решения задач по созданию единого экономического, гуманитарного, оборонного пространства.
"Вместе мы преодолеваем вызовы и угрозы, боремся с трудностями и вмешательством во внутренние дела России и Беларуси. Это делает нас не только ближе друг к другу, но и сильнее... Мы вместе с братским белорусским народом бережно храним и защищаем историческую правду, отстаиваем традиционные духовно-нравственные ценности", - заключил он.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции
6 декабря, 15:23
 
РоссияБелоруссияВячеслав ВолодинГосдума РФСНГ
 
 
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