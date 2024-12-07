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Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.12.2024
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Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.12.2024
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:33
2024-12-07T12:33
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. "Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потерял до 525 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики.
"Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
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