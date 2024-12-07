https://ria.ru/20241207/vojska-1987873772.html

Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки

Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.12.2024

Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:33

2024-12-07T12:33

2024-12-07T12:33

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. "Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241207/energetika-1987873101.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность