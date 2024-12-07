https://ria.ru/20241207/vojska-1987873772.html
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.12.2024
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:33
2024-12-07T12:33
2024-12-07T12:33
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 525 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. "Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241207/energetika-1987873101.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска отразили десять контратак ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потерял до 525 военных в зоне ответственности группировки "Центр"