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Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 07.12.2024 (обновлено: 19:01 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html
Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим
Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим - РИА Новости, 07.12.2024
Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим
Украинские войска ударили FPV-дроном по военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военнослужащих, рассказал пленный... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:55
2024-12-07T19:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска ударили FPV-дроном по военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военнослужащих, рассказал пленный украинский солдат Максим Красюха. "Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, типо тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались", - сказал он в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Красюха поведал, что ему пришла повестка по адресу проживания. После того, как он явился в военкомат и прошёл комиссию, его "увезли" в течение двух суток и сразу, неподготовленного закинули на позиции". В задачи Красюхи входила эвакуация убитых. По его признанию, он видел очень много уничтоженных военнослужащих ВСУ в лесопосадке: около 15-20 человек в полосе 150-200 метров.
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html
https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html
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Пленный рассказывает, как ВСУ ударили FPV-дронами по сдавшимся сослуживцам
🏳️ Пленный украинский военнослужащий Максим Красюха рассказал, как ВСУ ударили FPV-дронами по сдавшимся сослуживцам. Военнопленный на фронте занимался эвакуацией погибших солдат ВСУ. По его словам, в лесопосадке длиной 150-200 метров он находил до 15-20 тел украинских боевиков.
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вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим

Военнопленный Красюха рассказал, как ВСУ ударили БПЛА по сдавшимся украинцам

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска ударили FPV-дроном по военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военнослужащих, рассказал пленный украинский солдат Максим Красюха.
"Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, типо тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались", - сказал он в видеоролике, опубликованном российским Минобороны.
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Красюха поведал, что ему пришла повестка по адресу проживания. После того, как он явился в военкомат и прошёл комиссию, его "увезли" в течение двух суток и сразу, неподготовленного закинули на позиции".
В задачи Красюхи входила эвакуация убитых. По его признанию, он видел очень много уничтоженных военнослужащих ВСУ в лесопосадке: около 15-20 человек в полосе 150-200 метров.
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