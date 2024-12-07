https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html

Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим

Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим - РИА Новости, 07.12.2024

Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим

Украинские войска ударили FPV-дроном по военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военнослужащих, рассказал пленный... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:55

2024-12-07T09:55

2024-12-07T19:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска ударили FPV-дроном по военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен и двигавшимся под руководством российских военнослужащих, рассказал пленный украинский солдат Максим Красюха. "Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, типо тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались", - сказал он в видеоролике, опубликованном российским Минобороны. Красюха поведал, что ему пришла повестка по адресу проживания. После того, как он явился в военкомат и прошёл комиссию, его "увезли" в течение двух суток и сразу, неподготовленного закинули на позиции". В задачи Красюхи входила эвакуация убитых. По его признанию, он видел очень много уничтоженных военнослужащих ВСУ в лесопосадке: около 15-20 человек в полосе 150-200 метров.

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html

https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html

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Пленный рассказывает, как ВСУ ударили FPV-дронами по сдавшимся сослуживцам 🏳️ Пленный украинский военнослужащий Максим Красюха рассказал, как ВСУ ударили FPV-дронами по сдавшимся сослуживцам. Военнопленный на фронте занимался эвакуацией погибших солдат ВСУ. По его словам, в лесопосадке длиной 150-200 метров он находил до 15-20 тел украинских боевиков. 2024-12-07T09:55 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, украина, россия