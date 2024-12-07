https://ria.ru/20241207/voda-1988242295.html

Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве

Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве - РИА Новости, 09.12.2024

Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве

Снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения допущено в ЖК "Рассказово" в новой Москве, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-07T20:24

2024-12-07T20:24

2024-12-09T18:34

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения допущено в ЖК "Рассказово" в новой Москве, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Ранее в соцсетях писали, что в ЖК с утра нет горячей воды и отопления. "При проведении работ застройщиком на сетях частной теплоснабжающей организации по присоединению новых абонентов допущено снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЖК "Рассказово"", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что там проводятся необходимые работы, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены.

https://ria.ru/20241206/biryukov-1987690072.html

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