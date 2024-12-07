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Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве
Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве
Снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения допущено в ЖК "Рассказово" в новой Москве, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-07T20:24
2024-12-07T20:24
2024-12-09T18:34
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения допущено в ЖК "Рассказово" в новой Москве, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Ранее в соцсетях писали, что в ЖК с утра нет горячей воды и отопления. "При проведении работ застройщиком на сетях частной теплоснабжающей организации по присоединению новых абонентов допущено снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЖК "Рассказово"", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что там проводятся необходимые работы, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Снижение параметров горячей воды и отопления допущено в ЖК в новой Москве
В ЖК "Рассказово" допущено снижение параметров горячей воды и отопления
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения допущено в ЖК "Рассказово" в новой Москве, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Ранее в соцсетях писали, что в ЖК с утра нет горячей воды и отопления.
"При проведении работ застройщиком на сетях частной теплоснабжающей организации по присоединению новых абонентов допущено снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЖК "Рассказово"", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что там проводятся необходимые работы, в ближайшие часы параметры должны быть восстановлены.