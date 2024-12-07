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Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине - РИА Новости, 07.12.2024
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04:55 07.12.2024 (обновлено: 05:52 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html
Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине
Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине - РИА Новости, 07.12.2024
Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине
Британский музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает ужасными все решения властей США по Украине. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:55
2024-12-07T05:52
в мире
украина
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виктория нуланд
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает ужасными все решения властей США по Украине. &quot;Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО&quot;, — сказал он.Уотерс напомнил, что Запад нарушил обещание не расширять НАТО. По его словам, команда так называемых неоконов в администрации США принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, а их политика по отношению к Украине привела лишь к усилению конфликта и страданий.
https://ria.ru/20240914/bayden-1972646295.html
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в мире, украина, сша, виктория нуланд, нато, pink floyd
В мире, Украина, США, Виктория Нуланд, НАТО, Pink Floyd
Основатель Pink Floyd жестко раскритиковал решения США по Украине

Роджер Уотерс: все решения США по Украине были катастрофическими

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает ужасными все решения властей США по Украине.
«

"Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО", — сказал он.

Уотерс напомнил, что Запад нарушил обещание не расширять НАТО.
По его словам, команда так называемых неоконов в администрации США принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, а их политика по отношению к Украине привела лишь к усилению конфликта и страданий.
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В миреУкраинаСШАВиктория НуландНАТОPink Floyd
 
 
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