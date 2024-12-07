Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине
Ульянов: Западу нужно вернуться к более реалистичным оценкам по Украине
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западным чиновникам необходимо вернуться к более реалистичным оценкам перспектив мирных переговоров по украинскому конфликту, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Некоторые западные чиновники делают довольно странные заявления относительно мирных переговоров по Украине "с позиции силы". Они, видимо, не ориентируются в современных реалиях. Как в детском саду, простите. Им нужно вернуться к более реалистичным оценкам", - написал он в своем Telegram-канале.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Запад предлагает жить по придуманным ими понятиям, заявил Ульянов
11 октября, 14:14