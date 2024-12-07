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Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине - РИА Новости, 07.12.2024
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02:13 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ulyanov-1987843015.html
Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине
Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине - РИА Новости, 07.12.2024
Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине
Западным чиновникам необходимо вернуться к более реалистичным оценкам перспектив мирных переговоров по украинскому конфликту, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:13
2024-12-07T02:13
россия
украина
москва
юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западным чиновникам необходимо вернуться к более реалистичным оценкам перспектив мирных переговоров по украинскому конфликту, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Некоторые западные чиновники делают довольно странные заявления относительно мирных переговоров по Украине "с позиции силы". Они, видимо, не ориентируются в современных реалиях. Как в детском саду, простите. Им нужно вернуться к более реалистичным оценкам", - написал он в своем Telegram-канале. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html
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россия, украина, москва, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, михаил ульянов (дипломат)
Россия, Украина, Москва, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат)
Ульянов призвал Запад вернуться к более реалистичным оценкам по Украине

Ульянов: Западу нужно вернуться к более реалистичным оценкам по Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Западным чиновникам необходимо вернуться к более реалистичным оценкам перспектив мирных переговоров по украинскому конфликту, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Некоторые западные чиновники делают довольно странные заявления относительно мирных переговоров по Украине "с позиции силы". Они, видимо, не ориентируются в современных реалиях. Как в детском саду, простите. Им нужно вернуться к более реалистичным оценкам", - написал он в своем Telegram-канале.
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В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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