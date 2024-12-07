https://ria.ru/20241207/ukraina-1987894030.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:44

2024-12-07T15:44

2024-12-07T15:44

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях, спустя время его отменили. В 14.45 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области. На Харьковскую область тревога распространилась в 15.10. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html

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в мире, харьковская область, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф, россия, сумская область