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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987894030.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:44
2024-12-07T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
кировоградская область
вооруженные силы рф
россия
сумская область
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях, спустя время его отменили. В 14.45 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области. На Харьковскую область тревога распространилась в 15.10. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241207/firsov-1987887177.html
https://ria.ru/20241207/begstvo-1987888705.html
харьковская область
украина
кировоградская область
россия
сумская область
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в мире, харьковская область, украина, кировоградская область, вооруженные силы рф, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Сумская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях, спустя время его отменили.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
На Украине назвали пять городов, которые скоро потеряют ВСУ
Вчера, 14:52
В 14.45 мск воздушную тревогу объявили в Сумской области. На Харьковскую область тревога распространилась в 15.10.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Покинуть навсегда": в Британии назвали еще одну причину бегства украинцев
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаКировоградская областьВооруженные силы РФРоссияСумская область
 
 
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