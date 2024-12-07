https://ria.ru/20241207/ukraina-1987849228.html

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины - РИА Новости, 07.12.2024

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:31

2024-12-07T05:31

2024-12-07T05:31

специальная военная операция на украине

украина

кировоградская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в Кировоградской области была объявлена в 4.18 мск, в Черкасской – в 4.47. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html

украина

кировоградская область

россия

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украина, кировоградская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины