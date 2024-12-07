https://ria.ru/20241207/ukraina-1987849228.html
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины - РИА Новости, 07.12.2024
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:31
2024-12-07T05:31
2024-12-07T05:31
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в Кировоградской области была объявлена в 4.18 мск, в Черкасской – в 4.47. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html
украина
кировоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кировоградская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
В Черкасской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу