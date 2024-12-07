https://ria.ru/20241207/ukraina-1987840032.html
Воздушную тревогу объявили еще в четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в четырех областях Украины - РИА Новости, 07.12.2024
Воздушную тревогу объявили еще в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:05
2024-12-07T01:05
2024-12-07T01:05
специальная военная операция на украине
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винницкая область
черкасская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Черкасской области была объявлена в 00.32 мск, в Винницкой – в 00.33, в Сумской – в 00.47, в Киевской – в 00.53. Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241206/trevoga-1987725569.html
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украина, винницкая область, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили еще в четырех областях Украины
В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу