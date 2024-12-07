https://ria.ru/20241207/ugroza-1987845908.html

Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада

Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада - РИА Новости, 07.12.2024

Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада

Существует перспектива того, что Украина окажется в соседстве европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Россией, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T03:40

2024-12-07T03:40

2024-12-07T03:40

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Существует перспектива того, что Украина окажется в соседстве европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Россией, сообщает журнал Foreign Policy."Европейские государства, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для ее обороноспособности, но все меньше заинтересованы в этом", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, по результатам выборов в Европе, Украина рискует оказаться в соседстве с "пророссийскими" Венгрией, Словакией и Румынией."Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание (Прекращение поддержки Киева. — Прим. ред.) у нее за спиной, а учитывая предстоящие выборы 2025 года в Чехии, Молдове и, вероятно, Болгарии, это восстание может расшириться", — отмечается в материале.Автор материала выражает обеспокоенность тем, что Румыния, Венгрия и Словакия — страны-члены ЕС и НАТО — "агрессивно" реагируют на призывы Украины о помощи и, в конце концов, могут стать преградами для ее оказания."Румыния, Венгрия и Словакия — все государства-члены ЕС и НАТО, расположенные вдоль юго-западной границы Украины, — играют ключевую роль в обороне Украины. Вот почему, в идеале, тремя странами должны управлять союзники, которые поддерживают их воюющего соседа, а не пассивно агрессивно реагировать на его призывы о помощи", — пишет он.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94 процента голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, поддерживающей партнерство с НАТО и США, — 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.В пятницу Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.Джорджеску, комментируя эту ситуацию, назвал решение Конституционного суда страны государственным переворотом, отметив, что судебная система Республики утратила свою независимость и подчинена политическим приказам.Политик не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, в случае победы на президентских выборах он пообещал выступить против оказания дальнейшей поддержки Киева и экспорта украинского зерна через территорию Румынии.

https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987843693.html

https://ria.ru/20241206/rada-1987795901.html

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html

https://ria.ru/20241206/orban-1987682037.html

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в мире, украина, румыния, евросоюз, нато, венгрия, tiktok