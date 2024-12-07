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Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада - РИА Новости, 07.12.2024
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03:40 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ugroza-1987845908.html
Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада
Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада - РИА Новости, 07.12.2024
Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада
Существует перспектива того, что Украина окажется в соседстве европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Россией, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T03:40
2024-12-07T03:40
в мире
украина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Существует перспектива того, что Украина окажется в соседстве европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Россией, сообщает журнал Foreign Policy."Европейские государства, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для ее обороноспособности, но все меньше заинтересованы в этом", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, по результатам выборов в Европе, Украина рискует оказаться в соседстве с "пророссийскими" Венгрией, Словакией и Румынией."Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание (Прекращение поддержки Киева. — Прим. ред.) у нее за спиной, а учитывая предстоящие выборы 2025 года в Чехии, Молдове и, вероятно, Болгарии, это восстание может расшириться", — отмечается в материале.Автор материала выражает обеспокоенность тем, что Румыния, Венгрия и Словакия — страны-члены ЕС и НАТО — "агрессивно" реагируют на призывы Украины о помощи и, в конце концов, могут стать преградами для ее оказания."Румыния, Венгрия и Словакия — все государства-члены ЕС и НАТО, расположенные вдоль юго-западной границы Украины, — играют ключевую роль в обороне Украины. Вот почему, в идеале, тремя странами должны управлять союзники, которые поддерживают их воюющего соседа, а не пассивно агрессивно реагировать на его призывы о помощи", — пишет он.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94 процента голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, поддерживающей партнерство с НАТО и США, — 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.В пятницу Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.Джорджеску, комментируя эту ситуацию, назвал решение Конституционного суда страны государственным переворотом, отметив, что судебная система Республики утратила свою независимость и подчинена политическим приказам.Политик не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, в случае победы на президентских выборах он пообещал выступить против оказания дальнейшей поддержки Киева и экспорта украинского зерна через территорию Румынии.
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в мире, украина, румыния, евросоюз, нато, венгрия, tiktok
В мире, Украина, Румыния, Евросоюз, НАТО, Венгрия, TikTok
Украину предупредили о внезапной угрозе с Запада

FP: Украине грозит соседство с симпатизирующими России странами ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Существует перспектива того, что Украина окажется в соседстве европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Россией, сообщает журнал Foreign Policy.
«
"Европейские государства, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для ее обороноспособности, но все меньше заинтересованы в этом", — говорится в материале.
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Как отмечает автор статьи, по результатам выборов в Европе, Украина рискует оказаться в соседстве с "пророссийскими" Венгрией, Словакией и Румынией.
"Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание (Прекращение поддержки Киева. — Прим. ред.) у нее за спиной, а учитывая предстоящие выборы 2025 года в Чехии, Молдове и, вероятно, Болгарии, это восстание может расшириться", — отмечается в материале.
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Автор материала выражает обеспокоенность тем, что Румыния, Венгрия и Словакия — страны-члены ЕС и НАТО — "агрессивно" реагируют на призывы Украины о помощи и, в конце концов, могут стать преградами для ее оказания.
"Румыния, Венгрия и Словакия — все государства-члены ЕС и НАТО, расположенные вдоль юго-западной границы Украины, — играют ключевую роль в обороне Украины. Вот почему, в идеале, тремя странами должны управлять союзники, которые поддерживают их воюющего соседа, а не пассивно агрессивно реагировать на его призывы о помощи", — пишет он.
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В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,94 процента голосов, который организовал свою кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, поддерживающей партнерство с НАТО и США, — 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
В пятницу Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
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Вчера, 20:52
Джорджеску, комментируя эту ситуацию, назвал решение Конституционного суда страны государственным переворотом, отметив, что судебная система Республики утратила свою независимость и подчинена политическим приказам.
Политик не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Как сообщало агентство Reuters, в случае победы на президентских выборах он пообещал выступить против оказания дальнейшей поддержки Киева и экспорта украинского зерна через территорию Румынии.
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