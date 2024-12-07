https://ria.ru/20241207/trevoga-1987841695.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:45
2024-12-07T01:45
2024-12-07T01:45
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога прозвучала в Киеве около 1.33 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще 11 областях Украины объявили воздушную тревогу