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Трамп может не встретиться с Зеленским в Париже, пишет WP - РИА Новости, 07.12.2024
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19:47 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/tramp-1987924039.html
Трамп может не встретиться с Зеленским в Париже, пишет WP
Трамп может не встретиться с Зеленским в Париже, пишет WP - РИА Новости, 07.12.2024
Трамп может не встретиться с Зеленским в Париже, пишет WP
Избранный президент США Дональд Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским в Париже, где оба примут участие в церемонии открытия... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:47
2024-12-07T19:47
в мире
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париж
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским в Париже, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери и отдельно встретятся с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает газета Washington Post. "Макрон в субботу проведет отдельную встречу с... Зеленским. Не ясно, встретится ли также Трамп с Зеленским", - говорится в публикации. Трамп и Зеленский прибыли во французскую столицу после того, как их представители провели встречи в США. Украинскую делегацию возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, который виделся в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом. "Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не уполномочен выступать публично, охарактеризовал встречи как продуктивные", - указывает газета. Уточняется, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США и убедить его сохранить поддержку Украины. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
https://ria.ru/20241207/tramp-1987920652.html
https://ria.ru/20241206/ssha-1987730833.html
https://ria.ru/20241207/tramp-1987863667.html
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в мире, сша, париж, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Париж, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Трамп может не встретиться с Зеленским в Париже, пишет WP

WP: Трамп может не провести личную встречу с Зеленским во время визита в Париж

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским в Париже, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери и отдельно встретятся с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает газета Washington Post.
«
"Макрон в субботу проведет отдельную встречу с... Зеленским. Не ясно, встретится ли также Трамп с Зеленским", - говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента США Дональда Трампа перед встречей в Елисейском дворце в Париже. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума
Вчера, 19:19
Трамп и Зеленский прибыли во французскую столицу после того, как их представители провели встречи в США. Украинскую делегацию возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, который виделся в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.
«
"Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не уполномочен выступать публично, охарактеризовал встречи как продуктивные", - указывает газета.
Уточняется, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США и убедить его сохранить поддержку Украины.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Рогов рассказал о настроении Ермака после визита в США
6 декабря, 14:55
Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря.
На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Трамп прилетел в Париж
Вчера, 10:29
 
В миреСШАПарижУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ЗеленскийВыборы президента США — 2024
 
 
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