Спецназ оттеснил протестующих от парламента в Тбилиси
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Полицейский спецназ оттеснил протестующих от парламента Грузии, те, в свою очередь, пытаются "отстреливаться" фейерверками, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейским, применявшим водомет, удалось заставить протестующих отойти по проспекту Руставели от парламента в северо-западном направлении.
Спецназ задерживает наиболее активных активистов, время от времени применяя водомет. По сообщениям местных СМИ, применялся газ и шумовые гранаты. Медики "скорой" оказывают пострадавшим митингующим первую помощь. Многие участники акции предпочли разойтись по переулкам, однако на месте еще остаются до двух тысяч человек.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.
В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
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