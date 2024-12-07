https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987841039.html

Спецназ оттеснил протестующих от парламента в Тбилиси

Спецназ оттеснил протестующих от парламента в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024

Спецназ оттеснил протестующих от парламента в Тбилиси

Полицейский спецназ оттеснил протестующих от парламента Грузии, те, в свою очередь, пытаются "отстреливаться" фейерверками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:34

2024-12-07T01:34

2024-12-07T02:01

в мире

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987457815_0:182:3169:1965_1920x0_80_0_0_b198f21d36c7b3545901dd1c21443dd5.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Полицейский спецназ оттеснил протестующих от парламента Грузии, те, в свою очередь, пытаются "отстреливаться" фейерверками, передает корреспондент РИА Новости.Полицейским, применявшим водомет, удалось заставить протестующих отойти по проспекту Руставели от парламента в северо-западном направлении.Спецназ задерживает наиболее активных активистов, время от времени применяя водомет. По сообщениям местных СМИ, применялся газ и шумовые гранаты. Медики "скорой" оказывают пострадавшим митингующим первую помощь. Многие участники акции предпочли разойтись по переулкам, однако на месте еще остаются до двух тысяч человек.В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов.В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241207/gruziya-1987838340.html

https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840304.html

https://ria.ru/20241203/gruzija-1987146528.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024