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Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента - РИА Новости, 07.12.2024
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01:06 07.12.2024 (обновлено: 08:46 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840162.html
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента - РИА Новости, 07.12.2024
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:06
2024-12-07T08:46
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси
Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси, начались задержания, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед этим спецназ начал оттеснять демонстрантов от здания грузинского парламента, предупреждая сторонников оппозиции в мегафон о применении спецсредств.
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, видео
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-07T01:06
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Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента

Спецназ Грузии применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
 
В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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