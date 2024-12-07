https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840162.html
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента - РИА Новости, 07.12.2024
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:06
2024-12-07T01:06
2024-12-07T08:46
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987855472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_361ab0b0f4510f3cff2be02bd9942027.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987855472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_093f2ba57daecc403d8547e6bc93d9d1.jpg
Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси
Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси, начались задержания, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед этим спецназ начал оттеснять демонстрантов от здания грузинского парламента, предупреждая сторонников оппозиции в мегафон о применении спецсредств.
2024-12-07T01:06
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, видео
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
Спецназ Грузии применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси