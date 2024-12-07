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Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента

Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента - РИА Новости, 07.12.2024

Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента

Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:06

2024-12-07T01:06

2024-12-07T08:46

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные из них ведут себя агрессивно - пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси, начались задержания, передаёт корреспондент РИА Новости. Перед этим спецназ начал оттеснять демонстрантов от здания грузинского парламента, предупреждая сторонников оппозиции в мегафон о применении спецсредств. 2024-12-07T01:06 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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