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Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков - РИА Новости, 07.12.2024
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01:00 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987839788.html
Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков
Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков - РИА Новости, 07.12.2024
Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков
Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой и различными предметами парламент и силовиков, пострадал один сотрудник МВД, сообщает министерство. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:00
2024-12-07T01:00
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой и различными предметами парламент и силовиков, пострадал один сотрудник МВД, сообщает министерство. "Насильственные группы на митинге уже совершили ряд противоправных действий, которые проявились в стрельбе пиротехникой и различными предметами по зданию парламента и представителям правоохранительных органов, в результате чего пострадал один сотрудник МВД", - говорится в сообщении ведомства. Спецназ уже применил водомет для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987836989.html
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков

МВД Грузии: митингующие забросали пиротехникой парламент и силовиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой и различными предметами парламент и силовиков, пострадал один сотрудник МВД, сообщает министерство.
"Насильственные группы на митинге уже совершили ряд противоправных действий, которые проявились в стрельбе пиротехникой и различными предметами по зданию парламента и представителям правоохранительных органов, в результате чего пострадал один сотрудник МВД", - говорится в сообщении ведомства.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Полицейский спецназ начал оттеснять протестующих от парламента в Тбилиси
Вчера, 23:49
Спецназ уже применил водомет для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих.
В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Полиция начала задерживать протестующих в Тбилиси
00:19
 
В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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