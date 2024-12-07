https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987839788.html

Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков

Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков - РИА Новости, 07.12.2024

Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой парламент и силовиков

Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой и различными предметами парламент и силовиков, пострадал один сотрудник МВД, сообщает министерство. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:00

2024-12-07T01:00

2024-12-07T01:00

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тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси забросали пиротехникой и различными предметами парламент и силовиков, пострадал один сотрудник МВД, сообщает министерство. "Насильственные группы на митинге уже совершили ряд противоправных действий, которые проявились в стрельбе пиротехникой и различными предметами по зданию парламента и представителям правоохранительных органов, в результате чего пострадал один сотрудник МВД", - говорится в сообщении ведомства. Спецназ уже применил водомет для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих. В пятницу вечером на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит девятый по счету митинг оппозиции, недовольной остановкой властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Перед парламентом собрались несколько тысяч человек, самые активные пинают металлический забор перед парламентом, закидывают полицейских камнями и хлопушками, обстреливают фейерверками. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241206/tbilisi-1987836989.html

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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024