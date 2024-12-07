https://ria.ru/20241207/tanki-1987853878.html
Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе"
Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 07.12.2024
Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе"
Отечественные танки показали высокую живучесть в зоне СВО благодаря грамотной защите и компоновке, а западные танки без доработанной по российскому примеру... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:03
2024-12-07T08:03
2024-12-07T08:03
безопасность
ростех
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т-72б3
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отечественные танки показали высокую живучесть в зоне СВО благодаря грамотной защите и компоновке, а западные танки без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже, сообщили в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника и с неисправной башней, поврежденной в ходе боя, прикрыл огнем боевые машины пехоты (БМП) с штурмовиками в ходе наступления на красноармейском направлении. "Российские танки показывают высокую живучесть в зоне СВО благодаря принятой концепции защиты и компоновки. Пока западные конструкторы прежде всего полагались на комбинированную броню, отечественными была принята концепция комбинированной брони с динамической защитой", - говорится в сообщении госкорпорации. В "Ростехе" отмечают, что по опыту спецоперации на танки стали устанавливать почти всеракурсную динамическую защиту, усиленные боковые экраны, допзащиту башни и надгусеничных полок, защиту кормы. Кроме того, они оснащаются средствами против дронов - как серийными "мангалами", так и конструкциями, которые делают сами танкисты, а также системами РЭБ и специальной маскировкой. Помимо этого, с учетом наличия автомата заряжания у российских танков меньше заброневой объем, благодаря чему толщина комбинированной брони внутри "шубы" из перечисленных элементов становится больше. В результате отечественные танки могут выдержать множественные попадания вражеских средств поражения разного типа, включая снаряды, противотанковые управляемые ракеты и FPV-дроны. "Танки западной школы без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже - последний раз британский "Челленджер" разлетелся "в пыль" на площади в два гектара от одного барражирующего боеприпаса", - подытожили в "Ростехе".
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3
Безопасность, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3
Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе"
"Ростех": западные танки держат удар хуже российских из-за недоработанной защиты
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отечественные танки показали высокую живучесть в зоне СВО благодаря грамотной защите и компоновке, а западные танки без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже, сообщили в "Ростехе".
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника и с неисправной башней, поврежденной в ходе боя, прикрыл огнем боевые машины пехоты (БМП) с штурмовиками в ходе наступления на красноармейском направлении.
"Российские танки показывают высокую живучесть в зоне СВО благодаря принятой концепции защиты и компоновки. Пока западные конструкторы прежде всего полагались на комбинированную броню, отечественными была принята концепция комбинированной брони с динамической защитой", - говорится в сообщении госкорпорации.
В "Ростехе
" отмечают, что по опыту спецоперации на танки стали устанавливать почти всеракурсную динамическую защиту, усиленные боковые экраны, допзащиту башни и надгусеничных полок, защиту кормы. Кроме того, они оснащаются средствами против дронов - как серийными "мангалами", так и конструкциями, которые делают сами танкисты, а также системами РЭБ и специальной маскировкой.
Помимо этого, с учетом наличия автомата заряжания у российских танков меньше заброневой объем, благодаря чему толщина комбинированной брони внутри "шубы" из перечисленных элементов становится больше. В результате отечественные танки могут выдержать множественные попадания вражеских средств поражения разного типа, включая снаряды, противотанковые управляемые ракеты и FPV-дроны.
"Танки западной школы без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже - последний раз британский "Челленджер" разлетелся "в пыль" на площади в два гектара от одного барражирующего боеприпаса", - подытожили в "Ростехе".