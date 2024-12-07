https://ria.ru/20241207/tanki-1987853878.html

Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе"

Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 07.12.2024

Западные танки держат удар хуже российских, заявили в "Ростехе"

Отечественные танки показали высокую живучесть в зоне СВО благодаря грамотной защите и компоновке, а западные танки без доработанной по российскому примеру... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:03

2024-12-07T08:03

2024-12-07T08:03

безопасность

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отечественные танки показали высокую живучесть в зоне СВО благодаря грамотной защите и компоновке, а западные танки без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже, сообщили в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника и с неисправной башней, поврежденной в ходе боя, прикрыл огнем боевые машины пехоты (БМП) с штурмовиками в ходе наступления на красноармейском направлении. "Российские танки показывают высокую живучесть в зоне СВО благодаря принятой концепции защиты и компоновки. Пока западные конструкторы прежде всего полагались на комбинированную броню, отечественными была принята концепция комбинированной брони с динамической защитой", - говорится в сообщении госкорпорации. В "Ростехе" отмечают, что по опыту спецоперации на танки стали устанавливать почти всеракурсную динамическую защиту, усиленные боковые экраны, допзащиту башни и надгусеничных полок, защиту кормы. Кроме того, они оснащаются средствами против дронов - как серийными "мангалами", так и конструкциями, которые делают сами танкисты, а также системами РЭБ и специальной маскировкой. Помимо этого, с учетом наличия автомата заряжания у российских танков меньше заброневой объем, благодаря чему толщина комбинированной брони внутри "шубы" из перечисленных элементов становится больше. В результате отечественные танки могут выдержать множественные попадания вражеских средств поражения разного типа, включая снаряды, противотанковые управляемые ракеты и FPV-дроны. "Танки западной школы без доработанной по российскому примеру защиты удар держат хуже - последний раз британский "Челленджер" разлетелся "в пыль" на площади в два гектара от одного барражирующего боеприпаса", - подытожили в "Ростехе".

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html

https://ria.ru/20241203/minoborony-1987094864.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3