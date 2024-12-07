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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 07.12.2024 (обновлено: 12:38 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/svo-1987873429.html
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 07.12.2024
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:29
2024-12-07T12:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html
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вооруженные силы украины, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север"

Подразделения группировки "Север" нанесли удар по формированиям теробороны ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Пленный рассказывает, как ВСУ ударили FPV-дронами по сдавшимся сослуживцам - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Украинский пленный рассказал, как ВСУ ударили дроном по своим
Вчера, 09:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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