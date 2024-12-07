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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 07.12.2024
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:29
2024-12-07T12:29
2024-12-07T12:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html
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вооруженные силы украины, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки войск "Север"
Подразделения группировки "Север" нанесли удар по формированиям теробороны ВСУ