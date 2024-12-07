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Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF - РИА Новости, 07.12.2024
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14:31 07.12.2024 (обновлено: 15:04 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/sudno-1987883847.html
Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF
Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF - РИА Новости, 07.12.2024
Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF
Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов, доставка задерживается на неопределенный срок, сообщает... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:31
2024-12-07T15:04
в мире
норвегия
польша
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов, доставка задерживается на неопределенный срок, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС. Ранее министерства обороны Норвегии и Польши сообщали, что Осло направит в Варшаву истребители F-35 в количестве четырех штук, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военных для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot. "Finlandia Seaways в четверг вечером село на мель в проливе Кармсунн у берегов коммуны Хёугесунн. Судно направлялось в Польшу с системой противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства в (аэропорту - ред.) Жешув-Ясенка, расположенном вблизи границы с Украиной... Теперь поставка оборудования откладывается", - пишет издание. Дежурный Центра управления спасательными работами Томас Брейволль сообщил в комментарии изданию, что у севшего на мель судна был поврежден штурвал и гребной винт. Как заявила журналу представитель оперштаба вооруженных сил Норвегии Ханне Олафсен, район вокруг севшего на мель судна был объявлен временно закрытой территорией для защиты груза. Олафсен не смогла предоставить информацию по поводу сроков доставки вооружения, но отметила, что ВС рассматривают альтернативные транспортные средства. По ее словам, никто из экипажа не пострадал. По данным Forsvarets forum, грузовое судно Finlandia Seaways принадлежит датской судоходной компании DFDS.
https://ria.ru/20241203/norvegija-1986991550.html
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в мире, норвегия, польша, украина, f-35
В мире, Норвегия, Польша, Украина, F-35
Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF

Forsvarets forum: судно, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель

© Фото : RS "Horn Rescue"Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов
Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : RS "Horn Rescue"
Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов, доставка задерживается на неопределенный срок, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
Ранее министерства обороны Норвегии и Польши сообщали, что Осло направит в Варшаву истребители F-35 в количестве четырех штук, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военных для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot.
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"Finlandia Seaways в четверг вечером село на мель в проливе Кармсунн у берегов коммуны Хёугесунн. Судно направлялось в Польшу с системой противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства в (аэропорту - ред.) Жешув-Ясенка, расположенном вблизи границы с Украиной... Теперь поставка оборудования откладывается", - пишет издание.
Дежурный Центра управления спасательными работами Томас Брейволль сообщил в комментарии изданию, что у севшего на мель судна был поврежден штурвал и гребной винт.
Как заявила журналу представитель оперштаба вооруженных сил Норвегии Ханне Олафсен, район вокруг севшего на мель судна был объявлен временно закрытой территорией для защиты груза. Олафсен не смогла предоставить информацию по поводу сроков доставки вооружения, но отметила, что ВС рассматривают альтернативные транспортные средства. По ее словам, никто из экипажа не пострадал.
По данным Forsvarets forum, грузовое судно Finlandia Seaways принадлежит датской судоходной компании DFDS.
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