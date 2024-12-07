https://ria.ru/20241207/sudno-1987883847.html

Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF

Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF - РИА Новости, 07.12.2024

Судно, везшее норвежское вооружение для Польши, село на мель, пишет FF

Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов, доставка задерживается на неопределенный срок, сообщает... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:31

2024-12-07T14:31

2024-12-07T15:04

в мире

норвегия

польша

украина

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987887790_0:0:1722:969_1920x0_80_0_0_0b77b45d4d2e1486cb805fe44a18936d.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Судно Finlandia Seaways, везшее вооружение из Норвегии в Польшу, село на мель у норвежских берегов, доставка задерживается на неопределенный срок, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС. Ранее министерства обороны Норвегии и Польши сообщали, что Осло направит в Варшаву истребители F-35 в количестве четырех штук, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военных для охраны воздушного пространства в районе Жешува, где размещается крупнейший хаб по поставкам на Украину западного вооружения. Кроме того, ФРГ повторно разместит на польской территории системы противоракетной обороны Patriot. "Finlandia Seaways в четверг вечером село на мель в проливе Кармсунн у берегов коммуны Хёугесунн. Судно направлялось в Польшу с системой противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства в (аэропорту - ред.) Жешув-Ясенка, расположенном вблизи границы с Украиной... Теперь поставка оборудования откладывается", - пишет издание. Дежурный Центра управления спасательными работами Томас Брейволль сообщил в комментарии изданию, что у севшего на мель судна был поврежден штурвал и гребной винт. Как заявила журналу представитель оперштаба вооруженных сил Норвегии Ханне Олафсен, район вокруг севшего на мель судна был объявлен временно закрытой территорией для защиты груза. Олафсен не смогла предоставить информацию по поводу сроков доставки вооружения, но отметила, что ВС рассматривают альтернативные транспортные средства. По ее словам, никто из экипажа не пострадал. По данным Forsvarets forum, грузовое судно Finlandia Seaways принадлежит датской судоходной компании DFDS.

https://ria.ru/20241203/norvegija-1986991550.html

https://ria.ru/20241204/posolstvo-1987418406.html

норвегия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, польша, украина, f-35