https://ria.ru/20241207/storonniki-1987916003.html

Сторонники оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Сторонники оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 07.12.2024

Сторонники оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Сторонники грузинской оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, это происходит уже десятый вечер подряд, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:45

2024-12-07T18:45

2024-12-07T18:50

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

тбилиси

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987916439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6298e8647e9240bf590f1727f4f211a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси, это происходит уже десятый вечер подряд, передаёт корреспондент РИА Новости. На проспекте находится здание парламента, около которого собираются протестующие. Сейчас здесь около тысячи человек, многие из них - с флагами Грузии и с протестными лозунгами. Протестующие начали собираться у парламента еще днем, они около двух часов подряд стучали камнями в металлическое ограждение парламента. Полиция в происходящее не вмешивается, она только перекрыла движение автомобилей по проспекту Руставели. Также экипажи полиции дежурят на перекрестках всех переулков вокруг проспекта. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987889060.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024