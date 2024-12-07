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В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон - РИА Новости, 07.12.2024
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00:41 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html
В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон
В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон - РИА Новости, 07.12.2024
В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон
Предполагаемая ссылка главы киевского режима Владимира Зеленского в Британию, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только в том случае, если он... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:41
2024-12-07T00:41
в мире
лондон
украина
киев
владимир зеленский
александр дубинский
дмитрий кулеба
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предполагаемая ссылка главы киевского режима Владимира Зеленского в Британию, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только в том случае, если он откажется от участия в выборах президента Украины. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале."“Золотая ссылка” Зеленского в Лондон возможна только в том случае, если он добровольно откажется участвовать в выборах президента", — написал он.Депутат предположил, что возможность сбежать в Лондон — один из способов помочь Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку избежать наказания также, как это ранее сделали бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-главком ВСУ Валерий Залужный."Подчеркну, по моему мнению, с этими договоренностями и связана поездка Ермака в США", — отметил Дубинский.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.
https://ria.ru/20241206/zelenskiy-1987824331.html
https://ria.ru/20241206/medvedchuk-1987813483.html
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в мире, лондон, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дмитрий кулеба, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон

Депутат Дубинский: Зеленского вывезут в Лондон, если он откажется от выборов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предполагаемая ссылка главы киевского режима Владимира Зеленского в Британию, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только в том случае, если он откажется от участия в выборах президента Украины. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале.
«
"“Золотая ссылка” Зеленского в Лондон возможна только в том случае, если он добровольно откажется участвовать в выборах президента", — написал он.
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Зеленский может встретиться с Трампом в Париже
Вчера, 20:42
Депутат предположил, что возможность сбежать в Лондон — один из способов помочь Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку избежать наказания также, как это ранее сделали бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
"Подчеркну, по моему мнению, с этими договоренностями и связана поездка Ермака в США", — отметил Дубинский.
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Медведчук назвал утилизацию украинцев целью режима Зеленского
Вчера, 19:17
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.
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В миреЛондонУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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