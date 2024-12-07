https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html

В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон

В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон - РИА Новости, 07.12.2024

В Раде прокомментировали слухи о бегстве Зеленского в Лондон

Предполагаемая ссылка главы киевского режима Владимира Зеленского в Британию, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только в том случае, если он... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T00:41

2024-12-07T00:41

2024-12-07T00:41

в мире

лондон

украина

киев

владимир зеленский

александр дубинский

дмитрий кулеба

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Предполагаемая ссылка главы киевского режима Владимира Зеленского в Британию, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только в том случае, если он откажется от участия в выборах президента Украины. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале."“Золотая ссылка” Зеленского в Лондон возможна только в том случае, если он добровольно откажется участвовать в выборах президента", — написал он.Депутат предположил, что возможность сбежать в Лондон — один из способов помочь Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку избежать наказания также, как это ранее сделали бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-главком ВСУ Валерий Залужный."Подчеркну, по моему мнению, с этими договоренностями и связана поездка Ермака в США", — отметил Дубинский.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.

https://ria.ru/20241206/zelenskiy-1987824331.html

https://ria.ru/20241206/medvedchuk-1987813483.html

https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html

лондон

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дмитрий кулеба, верховная рада украины, вооруженные силы украины