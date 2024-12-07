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Возможный убийца главы UnitedHealthcare мог покинуть Нью-Йорк - РИА Новости, 07.12.2024
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00:13 07.12.2024 (обновлено: 03:48 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/ssha-1987837989.html
Возможный убийца главы UnitedHealthcare мог покинуть Нью-Йорк
Возможный убийца главы UnitedHealthcare мог покинуть Нью-Йорк - РИА Новости, 07.12.2024
Возможный убийца главы UnitedHealthcare мог покинуть Нью-Йорк
У правоохранителей Нью-Йорка есть "основания полагать", что подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T00:13
2024-12-07T03:48
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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. У правоохранителей Нью-Йорка есть "основания полагать", что подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона покинул город, пишет CNN со ссылкой на комиссара полиции города Джессику Тиш.Томпсон был убит в среду утром на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. При этом полиция ранее распространила фотографию предполагаемого преступника. Как отметила Тиш в комментарии CNN, правоохранители таким образом хотят, чтобы "более широкая аудитория увидела фотографию за пределами Нью-Йорка". Указав, что у полиции есть "основания полагать", что злоумышленник скрылся за пределами города, Тиш не раскрыла, где он может прятаться.Телеканал ABC News ранее сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
https://ria.ru/20241206/unitedhealthcare-1987626156.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, ФБР
Возможный убийца главы UnitedHealthcare мог покинуть Нью-Йорк

CNN: Возможный убийца главы UnitedHealthcare Томпсона мог покинуть Нью-Йорк

© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© New York City Police Department
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НЬЮ-ЙОРК, 7 дек - РИА Новости. У правоохранителей Нью-Йорка есть "основания полагать", что подозреваемый в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона покинул город, пишет CNN со ссылкой на комиссара полиции города Джессику Тиш.
Томпсон был убит в среду утром на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Сотрудники криминального отдела полиции Нью-Йорка исследуют пули, найденные на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке. 4 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
На гильзах с места убийства главы UnitedHealthcare нашли надписи
Вчера, 00:23
При этом полиция ранее распространила фотографию предполагаемого преступника. Как отметила Тиш в комментарии CNN, правоохранители таким образом хотят, чтобы "более широкая аудитория увидела фотографию за пределами Нью-Йорка".
Указав, что у полиции есть "основания полагать", что злоумышленник скрылся за пределами города, Тиш не раскрыла, где он может прятаться.
Телеканал ABC News ранее сообщал со ссылкой на источники, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит подозреваемому. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. Телеканал сообщал, что, по мнению следователей, в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Возможный убийца главы UnitedHealthcare показал лицо, флиртуя в хостеле
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