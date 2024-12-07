https://ria.ru/20241207/spetsoperatsiya-1987879036.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:48

2024-12-07T14:48

2024-12-07T14:49

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 декабря 2024 годЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Берестки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 28 контратак на Харьковком, Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 142 района скопления живой силы и техники, объекты энергетики и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 26 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 380 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 649 самолетов, 283 вертолета, 37 380 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 1497 реактивных систем залпового огня, 19 698 танков и других бронемашин, 19 145 орудий полевой артиллерии и 29 080 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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