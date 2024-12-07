https://ria.ru/20241207/sotnja-1987879547.html
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие - РИА Новости, 07.12.2024
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие
Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:47
2024-12-07T13:47
2024-12-07T13:47
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ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые из них стучат в металлический забор парламента камнями, кулаками, а одна девушка - термосом. Это уже десятый по счету день протестов против остановки властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие
У парламента Грузии в Тбилиси собрались около сотни протестующих