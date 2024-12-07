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У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие - РИА Новости, 07.12.2024
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13:47 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/sotnja-1987879547.html
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие - РИА Новости, 07.12.2024
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие
Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:47
2024-12-07T13:47
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые из них стучат в металлический забор парламента камнями, кулаками, а одна девушка - термосом. Это уже десятый по счету день протестов против остановки властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840162.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие

У парламента Грузии в Тбилиси собрались около сотни протестующих

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые из них стучат в металлический забор парламента камнями, кулаками, а одна девушка - термосом. Это уже десятый по счету день протестов против остановки властями переговоров по членству страны в Евросоюзе.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Полиция применила водомет для разгона протестующих в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Грузинский спецназ применил водомет для разгона протестующих у парламента
Вчера, 01:06
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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