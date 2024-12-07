https://ria.ru/20241207/sotnja-1987879547.html

У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие

У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие - РИА Новости, 07.12.2024

У парламента Грузии в Тбилиси собрались протестующие

Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:47

2024-12-07T13:47

2024-12-07T13:47

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987457757_0:223:3110:1972_1920x0_80_0_0_1846e72481b004a922a302637883a9bf.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек - РИА Новости. Около сотни протестующих днем в субботу вновь собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые из них стучат в металлический забор парламента камнями, кулаками, а одна девушка - термосом. Это уже десятый по счету день протестов против остановки властями переговоров по членству страны в Евросоюзе. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987840162.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024