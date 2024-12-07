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ВВС Сирии уничтожили склады боевиков в Идлибе - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:35 07.12.2024 (обновлено: 14:46 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/sklady-1987884838.html
ВВС Сирии уничтожили склады боевиков в Идлибе
ВВС Сирии уничтожили склады боевиков в Идлибе - РИА Новости, 07.12.2024
ВВС Сирии уничтожили склады боевиков в Идлибе
Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по нескольким складам вооружения и военной техники террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:35
2024-12-07T14:46
война в сирии
в мире
хама (мухафаза)
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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АЛЕППО, 7 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по нескольким складам вооружения и военной техники террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны. Ранее в пятницу замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что за сутки в Сирии уничтожены до 200 террористов, 15 бронемашин, две РСЗО, 15 беспилотников, два пункта управления, семь складов. Видео ударов авиации по складам боевиков оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах уничтожение ангаров, где находились вооружение и военная техника террористов. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Удар ВВС Сирии по складу боеприпасов и военной технике боевиков в провинции Идлиб
ВВС Сирии нанесли удар по складу боеприпасов и военной технике боевиков на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.
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в мире, хама (мухафаза), россия, сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Хама (мухафаза), Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС Сирии уничтожили склады боевиков в Идлибе

ВВС Сирии уничтожили склады с вооружением и техникой боевиков в Идлибе

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АЛЕППО, 7 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удары по нескольким складам вооружения и военной техники террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник в оборонном ведомстве страны.
Ранее в пятницу замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что за сутки в Сирии уничтожены до 200 террористов, 15 бронемашин, две РСЗО, 15 беспилотников, два пункта управления, семь складов.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Вчера, 09:56
Видео ударов авиации по складам боевиков оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах уничтожение ангаров, где находились вооружение и военная техника террористов.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии
Вчера, 11:36
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Запрещенная в России террористическая организация
Солдаты правительственных войск на улицах города Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса
6 декабря, 16:34
 
Война в СирииВ миреХама (мухафаза)РоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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