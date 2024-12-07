https://ria.ru/20241207/siriya-1987936790.html

ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков

ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков - РИА Новости, 07.12.2024

ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков

ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:07

2024-12-07T22:07

2024-12-07T22:07

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления и укрытия боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024