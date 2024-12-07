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ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:07 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/siriya-1987936790.html
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков - РИА Новости, 07.12.2024
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков
ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:07
2024-12-07T22:07
война в сирии
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления и укрытия боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств", - сказал он на брифинге.
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков

ЦПВС: за сутки в Сирии уничтожены более 300 террористов и 55 единиц техники

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления и укрытия боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств", - сказал он на брифинге.
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Война в СирииВ миреРоссияСирияИдлиб (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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