https://ria.ru/20241207/siriya-1987936790.html
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков - РИА Новости, 07.12.2024
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков
ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:07
2024-12-07T22:07
2024-12-07T22:07
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ВКС РФ и ВВС Сирии за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления и укрытия боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Идлиб (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления боевиков
ЦПВС: за сутки в Сирии уничтожены более 300 террористов и 55 единиц техники