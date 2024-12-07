https://ria.ru/20241207/siriya-1987905432.html
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров
Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:47
2024-12-07T16:47
2024-12-07T19:21
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ситуация в последние дни резко обострилась в результате явно давно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* - организации, которая определена Советом безопасности как террористическая, и к ней присоединились некоторые разрозненные группировки", - сказал министр журналистам.По его словам, необходимо срочно остановить боевые действия, РФ будет всячески противодействовать попыткам боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* изменить ситуацию на земле в Сирии."Мы будет этому всячески противодействовать, поддерживать законные сирийские власти и в то же время продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того требует резолюция 2254", - добавил Лавров.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987920851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1d731bd3d26ef5a671e4927e1b0ab63.jpg
Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно
Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно
2024-12-07T16:47
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PT4M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров
Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ситуация в последние дни резко обострилась в результате явно давно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* - организации, которая определена Советом безопасности как террористическая, и к ней присоединились некоторые разрозненные группировки", - сказал министр журналистам.
По его словам, необходимо срочно остановить боевые действия, РФ будет всячески противодействовать попыткам боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* изменить ситуацию на земле в Сирии
.
"Мы будет этому всячески противодействовать, поддерживать законные сирийские власти и в то же время продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того требует резолюция 2254", - добавил Лавров.
* Террористическая организация, запрещена в России