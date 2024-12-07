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Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:47 07.12.2024 (обновлено: 19:21 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987905432.html
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров
Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:47
2024-12-07T19:21
война в сирии
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сирия
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ситуация в последние дни резко обострилась в результате явно давно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* - организации, которая определена Советом безопасности как террористическая, и к ней присоединились некоторые разрозненные группировки", - сказал министр журналистам.По его словам, необходимо срочно остановить боевые действия, РФ будет всячески противодействовать попыткам боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* изменить ситуацию на земле в Сирии."Мы будет этому всячески противодействовать, поддерживать законные сирийские власти и в то же время продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того требует резолюция 2254", - добавил Лавров.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
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Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно
Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно
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в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров

Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ситуация в последние дни резко обострилась в результате явно давно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* - организации, которая определена Советом безопасности как террористическая, и к ней присоединились некоторые разрозненные группировки", - сказал министр журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии
Вчера, 16:13
По его словам, необходимо срочно остановить боевые действия, РФ будет всячески противодействовать попыткам боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* изменить ситуацию на земле в Сирии.
"Мы будет этому всячески противодействовать, поддерживать законные сирийские власти и в то же время продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того требует резолюция 2254", - добавил Лавров.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииВ миреСирияРоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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