https://ria.ru/20241207/siriya-1987905432.html

Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров

Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024

Наступление боевиков в Сирии готовилось давно, заявил Лавров

Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:47

2024-12-07T16:47

2024-12-07T19:21

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Наступление группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии готовилось давно, РФ будет противодействовать попыткам боевиков изменить ситуацию в САР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ситуация в последние дни резко обострилась в результате явно давно готовившегося агрессивного наступления на позиции правительственных сил со стороны "Хайят Тахрир аш-Шам"* - организации, которая определена Советом безопасности как террористическая, и к ней присоединились некоторые разрозненные группировки", - сказал министр журналистам.По его словам, необходимо срочно остановить боевые действия, РФ будет всячески противодействовать попыткам боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* изменить ситуацию на земле в Сирии."Мы будет этому всячески противодействовать, поддерживать законные сирийские власти и в то же время продвигать необходимость возобновления диалога с оппозицией, как того требует резолюция 2254", - добавил Лавров.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html

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Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно Лавров: наступление боевиков и групп оппозиции в Сирии готовилось давно 2024-12-07T16:47 true PT4M08S

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024