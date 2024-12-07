https://ria.ru/20241207/siriya-1987896158.html

Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров

Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024

Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров

Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:01

2024-12-07T16:01

2024-12-07T16:14

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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы стараемся сделать всё, чтобы не дать террористам взять верх. Даже если они говорят, что они больше не террористы", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.Он добавил, что не собирается гадать, как может развиваться ситуация в дальнейшем.

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Варвара Скокшина

россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире