https://ria.ru/20241207/siriya-1987896158.html
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров
Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:01
2024-12-07T16:01
2024-12-07T16:14
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы стараемся сделать всё, чтобы не дать террористам взять верх. Даже если они говорят, что они больше не террористы", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.Он добавил, что не собирается гадать, как может развиваться ситуация в дальнейшем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров
Лавров: Россия делает все возможное для противодействия террористам в Сирии