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Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:01 07.12.2024 (обновлено: 16:14 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987896158.html
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2024
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров
Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:01
2024-12-07T16:14
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы стараемся сделать всё, чтобы не дать террористам взять верх. Даже если они говорят, что они больше не террористы", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.Он добавил, что не собирается гадать, как может развиваться ситуация в дальнейшем.
https://ria.ru/20241207/siriya-1987890286.html
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россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Россия борется с террористами в Сирии, заявил Лавров

Лавров: Россия делает все возможное для противодействия террористам в Сирии

© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Москва старается сделать всё возможное для противодействия террористам в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы стараемся сделать всё, чтобы не дать террористам взять верх. Даже если они говорят, что они больше не террористы", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
Он добавил, что не собирается гадать, как может развиваться ситуация в дальнейшем.
Бойцы сирийской армии у города Эль-Карьятейн в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Минобороны Сирии опровергло сообщения о захвате террористами Эль-Карьятейна
Вчера, 15:21
 
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