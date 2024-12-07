https://ria.ru/20241207/siriya-1987894722.html

Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии

Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии

Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:47

2024-12-07T15:47

2024-12-07T16:25

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы решительно подтвердили территориальную целостность, суверенитет Сирии, призвали к немедленному прекращению враждебных действий. Все мы подчеркнули, что хотим полноценной реализации резолюции 2254 и для этого призвали к диалогу между правительством и легальной оппозицией", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.Глава МИД России также подчеркнул, что надо различать группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую ООН признала террористической, и оппозиционные группировки, которые не считаются террористическими.По словам Лаврова, Москва считает недопустимым захват сирийских территорий боевиками. Он также отметил, что договоренности относительно Идлиба были нарушены.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html

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