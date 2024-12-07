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Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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15:47 07.12.2024 (обновлено: 16:25 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987894722.html
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:47
2024-12-07T16:25
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы решительно подтвердили территориальную целостность, суверенитет Сирии, призвали к немедленному прекращению враждебных действий. Все мы подчеркнули, что хотим полноценной реализации резолюции 2254 и для этого призвали к диалогу между правительством и легальной оппозицией", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.Глава МИД России также подчеркнул, что надо различать группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую ООН признала террористической, и оппозиционные группировки, которые не считаются террористическими.По словам Лаврова, Москва считает недопустимым захват сирийских территорий боевиками. Он также отметил, что договоренности относительно Идлиба были нарушены.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, москва, сирия, сергей лавров, оон, турция, иран
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Москва, Сирия, Сергей Лавров, ООН, Турция, Иран
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии

Лавров, Фидан и Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии

© Фото : МИД России/TelegramВстреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии в Дохе. 7 декабря 2024
Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии в Дохе. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии в Дохе. 7 декабря 2024
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы решительно подтвердили территориальную целостность, суверенитет Сирии, призвали к немедленному прекращению враждебных действий. Все мы подчеркнули, что хотим полноценной реализации резолюции 2254 и для этого призвали к диалогу между правительством и легальной оппозицией", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии
Вчера, 16:13
Глава МИД России также подчеркнул, что надо различать группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую ООН признала террористической, и оппозиционные группировки, которые не считаются террористическими.
По словам Лаврова, Москва считает недопустимым захват сирийских территорий боевиками. Он также отметил, что договоренности относительно Идлиба были нарушены.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров призвал не использовать террористов в геополитических целях
Вчера, 16:01
 
Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреРоссияМоскваСирияСергей ЛавровООНТурцияИран
 
 
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