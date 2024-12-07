https://ria.ru/20241207/siriya-1987894722.html
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:47
2024-12-07T15:47
2024-12-07T16:25
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
россия
москва
сирия
сергей лавров
оон
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987889815_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_d8270e8e0a9d69cbc6379d02b1a155cd.jpg
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и оппозицией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы решительно подтвердили территориальную целостность, суверенитет Сирии, призвали к немедленному прекращению враждебных действий. Все мы подчеркнули, что хотим полноценной реализации резолюции 2254 и для этого призвали к диалогу между правительством и легальной оппозицией", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.Глава МИД России также подчеркнул, что надо различать группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую ООН признала террористической, и оппозиционные группировки, которые не считаются террористическими.По словам Лаврова, Москва считает недопустимым захват сирийских территорий боевиками. Он также отметил, что договоренности относительно Идлиба были нарушены.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987896267.html
россия
москва
сирия
турция
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987889815_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0a74c8dd125c9f67a84e7bdf2199522c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, москва, сирия, сергей лавров, оон, турция, иран
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Москва, Сирия, Сергей Лавров, ООН, Турция, Иран
Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии
Лавров, Фидан и Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии