https://ria.ru/20241207/siriya-1987866613.html
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов - РИА Новости, 07.12.2024
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов
Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:01
2024-12-07T11:01
2024-12-07T11:08
война в сирии
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986876500_0:241:2887:1864_1920x0_80_0_0_f47e96db1655cc8f87c47de00ae180a6.jpg
БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания."Количество ликвидированных террористов "Джебхат ан-Нусра"* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ", - написано в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986876500_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_181e4e136fafda289bf7bed81dd15e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов
Число террористов, ликвидированных за неделю в Сирии, достигло 2,5 тысячи