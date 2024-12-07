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В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:01 07.12.2024 (обновлено: 11:08 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987866613.html
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов - РИА Новости, 07.12.2024
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов
Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:01
2024-12-07T11:08
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания."Количество ликвидированных террористов "Джебхат ан-Нусра"* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ", - написано в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов

Число террористов, ликвидированных за неделю в Сирии, достигло 2,5 тысячи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания.
"Количество ликвидированных террористов "Джебхат ан-Нусра"* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ", - написано в заявлении.
* Террористическая организация, запрещена в России
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Вчера, 09:56
 
Война в СирииСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024В мире
 
 
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