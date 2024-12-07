https://ria.ru/20241207/siriya-1987866613.html

В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов

В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов - РИА Новости, 07.12.2024

В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов

Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:01

2024-12-07T11:01

2024-12-07T11:08

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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания."Количество ликвидированных террористов "Джебхат ан-Нусра"* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ", - написано в заявлении.* Террористическая организация, запрещена в России

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Варвара Скокшина

сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире