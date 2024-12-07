Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов
Сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме
© SANAСирийский военный
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Сирийские Вооруженные силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщило Министерство обороны САР.
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"Наши силы, действующие в провинциях Хама и Хомс, наносят массированные удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям и путям снабжения (террористов). Также сирийская и российская боевая авиация нанесли совместные удары по скоплениям террористов на северо-востоке провинции Хомс. Ликвидированы десять боевиков и единиц их техники", — уточнили в ведомстве.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Кроме того, 7 декабря сирийские военные провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
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