https://ria.ru/20241207/siriya-1987864159.html

Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов

Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов - РИА Новости, 07.12.2024

Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов

Сирийские Вооруженные силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщило... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:35

2024-12-07T10:35

2024-12-07T14:23

война в сирии

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россия

хомс (город)

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Сирийские Вооруженные силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщило Министерство обороны САР."Наши силы, действующие в провинциях Хама и Хомс, наносят массированные удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям и путям снабжения (террористов). Также сирийская и российская боевая авиация нанесли совместные удары по скоплениям террористов на северо-востоке провинции Хомс. Ликвидированы десять боевиков и единиц их техники", — уточнили в ведомстве.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Кроме того, 7 декабря сирийские военные провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html

https://ria.ru/20241205/terrorizm-1987504409.html

https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html

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хомс (город)

хама (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, хомс (город), хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024