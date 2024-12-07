Рейтинг@Mail.ru
Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
10:35 07.12.2024 (обновлено: 14:23 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/siriya-1987864159.html
Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов
Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов - РИА Новости, 07.12.2024
Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов
Сирийские Вооруженные силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщило... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:35
2024-12-07T14:23
война в сирии
в мире
россия
хомс (город)
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_3f63bfce114cb8395a746272a7c3e2af.jpg
БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Сирийские Вооруженные силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщило Министерство обороны САР.&quot;Наши силы, действующие в провинциях Хама и Хомс, наносят массированные удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям и путям снабжения (террористов). Также сирийская и российская боевая авиация нанесли совместные удары по скоплениям террористов на северо-востоке провинции Хомс. Ликвидированы десять боевиков и единиц их техники&quot;, — уточнили в ведомстве.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Кроме того, 7 декабря сирийские военные провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html
https://ria.ru/20241205/terrorizm-1987504409.html
https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html
россия
хомс (город)
хама (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_696c360719d83060688b6b9fdb11b9b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хомс (город), хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Хомс (город), Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские войска и ВКС России нанесли удары по позициям террористов

Сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме

© SANAСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Сирийские Вооруженные силы совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов в провинциях Хомс и Хама, сообщило Министерство обороны САР.
«

"Наши силы, действующие в провинциях Хама и Хомс, наносят массированные удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям и путям снабжения (террористов). Также сирийская и российская боевая авиация нанесли совместные удары по скоплениям террористов на северо-востоке провинции Хомс. Ликвидированы десять боевиков и единиц их техники", — уточнили в ведомстве.

Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Армия Сирии провела передислокацию из Сувейды и Деръа
Вчера, 09:56
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
Расследование РИА Новости о причастности Киева к терроризму в Алеппо - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Расследование РИА Новости о причастности Украины к терроризму в Сирии
5 декабря, 13:16
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Кроме того, 7 декабря сирийские военные провели передислокацию из городов Сувейда и Деръа.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
Вчера, 04:07
 
Война в СирииВ миреРоссияХомс (город)Хама (мухафаза)Воздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала