https://ria.ru/20241207/sechin-1987893272.html

США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин

США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин - РИА Новости, 07.12.2024

США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин

США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:37

2024-12-07T15:37

2024-12-07T15:37

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ДОХА (Катар), 7 дек – РИА Новости. США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. "Чтобы ввести санкции (США и союзникам – ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок. Я в качестве примера хотел напомнить, что тоже включен в санкции. Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной", - заявил он.

https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, доха, игорь сечин, роснефть, в мире