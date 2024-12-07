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США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин - РИА Новости, 07.12.2024
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15:37 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/sechin-1987893272.html
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин - РИА Новости, 07.12.2024
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин
США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:37
2024-12-07T15:37
сша
россия
доха
игорь сечин
роснефть
в мире
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ДОХА (Катар), 7 дек – РИА Новости. США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. "Чтобы ввести санкции (США и союзникам – ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок. Я в качестве примера хотел напомнить, что тоже включен в санкции. Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной", - заявил он.
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сша, россия, доха, игорь сечин, роснефть, в мире
США, Россия, Доха, Игорь Сечин, Роснефть, В мире
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин

Сечин заявил, что США для введения санкций достаточно газетных вырезок

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Президент, председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
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ДОХА (Катар), 7 дек – РИА Новости. США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе.
"Чтобы ввести санкции (США и союзникам – ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок. Я в качестве примера хотел напомнить, что тоже включен в санкции. Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной", - заявил он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Сийярто пошутил про обход антироссийских санкций в Европе
6 декабря, 20:48
 
СШАРоссияДохаИгорь СечинРоснефтьВ мире
 
 
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