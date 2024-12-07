https://ria.ru/20241207/sechin-1987893272.html
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин - РИА Новости, 07.12.2024
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин
США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:37
2024-12-07T15:37
2024-12-07T15:37
сша
россия
доха
игорь сечин
роснефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131477/91/1314779176_0:119:3098:1862_1920x0_80_0_0_1ec0d0a5d9e119ba45498e8e966f66b0.jpg
ДОХА (Катар), 7 дек – РИА Новости. США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. "Чтобы ввести санкции (США и союзникам – ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок. Я в качестве примера хотел напомнить, что тоже включен в санкции. Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной", - заявил он.
https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987824646.html
сша
россия
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131477/91/1314779176_229:0:2870:1981_1920x0_80_0_0_17aceaeb8d418432d60220010648dda7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, доха, игорь сечин, роснефть, в мире
США, Россия, Доха, Игорь Сечин, Роснефть, В мире
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин
Сечин заявил, что США для введения санкций достаточно газетных вырезок