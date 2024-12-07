https://ria.ru/20241207/rossiya-1987840772.html

ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента

ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента - РИА Новости, 07.12.2024

ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента

Сборы по каско в РФ в третьем квартале выросли к предыдущему кварталу на 23,3%, до 89 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:25

2024-12-07T01:25

2024-12-07T01:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сборы по каско в РФ в третьем квартале выросли к предыдущему кварталу на 23,3%, до 89 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "Рост взносов по страхованию автокаско в третьем квартале 2024 года ускорился до 23,3% к показателю кварталом ранее, объем взносов составил 89 миллиардов рублей, более половины взносов обеспечили физические лица. Число договоров, заключенных с ними, выросло более чем на 200 тысяч к показателю годом ранее, до 2 миллионов в третьем квартале 2024 года", - говорит ЦБ. "Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страхование автокаско. Росту числа договоров также способствует спрос на страхование подержанных автомобилей в связи с увеличением стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта", - отмечается в обзоре. Объемы выплат по автокаско росли быстрее взносов: на 35,2% в третьем квартале 2024 года - на 23,3% по итогам девять месяцев. Увеличению объемов выплат способствовал рост стоимости ремонта на фоне подорожания автозапчастей и увеличения числа заключенных ранее договоров, отмечается там же.

https://ria.ru/20240913/kasko-1972423549.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)