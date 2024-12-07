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ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента - РИА Новости, 07.12.2024
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01:25 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/rossiya-1987840772.html
ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента
ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента - РИА Новости, 07.12.2024
ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента
Сборы по каско в РФ в третьем квартале выросли к предыдущему кварталу на 23,3%, до 89 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T01:25
2024-12-07T01:25
экономика
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сборы по каско в РФ в третьем квартале выросли к предыдущему кварталу на 23,3%, до 89 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "Рост взносов по страхованию автокаско в третьем квартале 2024 года ускорился до 23,3% к показателю кварталом ранее, объем взносов составил 89 миллиардов рублей, более половины взносов обеспечили физические лица. Число договоров, заключенных с ними, выросло более чем на 200 тысяч к показателю годом ранее, до 2 миллионов в третьем квартале 2024 года", - говорит ЦБ. "Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страхование автокаско. Росту числа договоров также способствует спрос на страхование подержанных автомобилей в связи с увеличением стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта", - отмечается в обзоре. Объемы выплат по автокаско росли быстрее взносов: на 35,2% в третьем квартале 2024 года - на 23,3% по итогам девять месяцев. Увеличению объемов выплат способствовал рост стоимости ремонта на фоне подорожания автозапчастей и увеличения числа заключенных ранее договоров, отмечается там же.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ: сборы по каско в России в III квартале выросли на 23,3 процента

ЦБ: сборы по каско в третьем квартале выросли на 23,3%, до 89 миллиардов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сборы по каско в РФ в третьем квартале выросли к предыдущему кварталу на 23,3%, до 89 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"Рост взносов по страхованию автокаско в третьем квартале 2024 года ускорился до 23,3% к показателю кварталом ранее, объем взносов составил 89 миллиардов рублей, более половины взносов обеспечили физические лица. Число договоров, заключенных с ними, выросло более чем на 200 тысяч к показателю годом ранее, до 2 миллионов в третьем квартале 2024 года", - говорит ЦБ.
"Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страхование автокаско. Росту числа договоров также способствует спрос на страхование подержанных автомобилей в связи с увеличением стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта", - отмечается в обзоре.
Объемы выплат по автокаско росли быстрее взносов: на 35,2% в третьем квартале 2024 года - на 23,3% по итогам девять месяцев. Увеличению объемов выплат способствовал рост стоимости ремонта на фоне подорожания автозапчастей и увеличения числа заключенных ранее договоров, отмечается там же.
Cтраховой полис - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Названа средняя стоимость полиса каско в России за первое полугодие
13 сентября, 07:07
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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