https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html

"Вечная война": в Финляндии сделали страшное признание об Украине

"Вечная война": в Финляндии сделали страшное признание об Украине - РИА Новости, 07.12.2024

"Вечная война": в Финляндии сделали страшное признание об Украине

НАТО добивается вечной войны в мире, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T20:42

2024-12-07T20:42

2024-12-07T20:42

сирия

украина

алеппо

в мире

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. НАТО добивается вечной войны в мире, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Вы уже начинаете видеть закономерность? Теперь, когда эскалация НАТО/Deep state(глубинного государства — прим. ред.) провалилась на Украине, снова вспыхивает другой регион. Вот чего они добиваются. Вечная война", — пишет он.Ранее в субботу избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию в Сирии.Издание Strategic Culture ранее отмечало, что на фоне неудач на Украине НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений в террористических действиях.Официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html

https://ria.ru/20241207/krizis-1987907148.html

сирия

украина

алеппо

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сирия, украина, алеппо, в мире, дональд трамп, нато