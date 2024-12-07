"Вечная война": в Финляндии сделали страшное признание об Украине
Малинен: НАТО разжигает войны в регионе за регионом
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. НАТО добивается вечной войны в мире, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
Ранее в субботу избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию в Сирии.
Издание Strategic Culture ранее отмечало, что на фоне неудач на Украине НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений в террористических действиях.
Официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что правительство Украины снабжает террористов в Сирии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и должно нести за это ответственность.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Запрещенная в России террористическая группировка.