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Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров - РИА Новости, 07.12.2024
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10:37 07.12.2024 (обновлено: 13:03 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/provaydery-1987864267.html
Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров
Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров - РИА Новости, 07.12.2024
Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров
Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, из-за... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:37
2024-12-07T13:03
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
amazon
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, из-за того, что они не выполнили требования ведомства, заявили в ведомстве. &quot;Ряд зарубежных компаний &lt;...&gt; требования не выполнили, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе следующие компании: GoDaddy.com LLC, HostGator.com LLC, Amazon Web Services In. &lt;…&gt; С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России&quot;, — объяснили в Роскомнадзоре.Кроме того, требования не выполнили Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH. Работу этих провайдеров хостинга тоже могут ограничить на территории России. В службе объяснили, что в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям.Ведомство порекомендовало владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства. Согласно данным на 29 ноября, в этот перечень входят 474 организации."Роскомнадзор не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак и других угроз", — отметили в службе.Там пояснили, что это делает ресурсы уязвимыми перед киберпреступниками, которые могут вывести сайт из строя, украсть данные, совершить другие нарушения.Кроме того, зарубежные провайдеры могут использовать размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного контента. Это увеличивает вероятность того, что сайт заблокируют в России."Организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз. &lt;…&gt; Так, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей", — добавили в ведомстве.В Роскомнадзоре также отметили, что на серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям, добавили в ведомстве.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), amazon
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Amazon
Роскомнадзор может ограничить доступ для восьми зарубежных провайдеров

РКН может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© iStock.com / seb_ra
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, из-за того, что они не выполнили требования ведомства, заявили в ведомстве.
«

"Ряд зарубежных компаний <...> требования не выполнили, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе следующие компании: GoDaddy.com LLC, HostGator.com LLC, Amazon Web Services In. <…> С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России", — объяснили в Роскомнадзоре.

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Согласно закону, компании, оказывающие услуги хостинга, должны обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.

Кроме того, требования не выполнили Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH. Работу этих провайдеров хостинга тоже могут ограничить на территории России.
В службе объяснили, что в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям.
Ведомство порекомендовало владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства. Согласно данным на 29 ноября, в этот перечень входят 474 организации.
«
"Роскомнадзор не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак и других угроз", — отметили в службе.
Там пояснили, что это делает ресурсы уязвимыми перед киберпреступниками, которые могут вывести сайт из строя, украсть данные, совершить другие нарушения.
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Кроме того, зарубежные провайдеры могут использовать размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного контента. Это увеличивает вероятность того, что сайт заблокируют в России.
«
"Организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз. <…> Так, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей", — добавили в ведомстве.
В Роскомнадзоре также отметили, что на серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям, добавили в ведомстве.
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