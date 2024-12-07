Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 07.12.2024 (обновлено: 04:44 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
Власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:07
2024-12-07T04:44
в мире
сирия
хама (мухафаза)
башар асад
воздушно-космические силы россии
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a5aea9f156338782441027687f9a1a.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдет оппозиция", — говорится в материале.Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло эту информацию.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html
https://ria.ru/20241207/blinken-1987838165.html
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987630451.html
сирия
хама (мухафаза)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_ff0daedc78d77ea53d78a66e69c9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, хама (мухафаза), башар асад, воздушно-космические силы россии, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Башар Асад, Воздушно-космические силы России, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию

WSJ: Египет и Иордания предложили президенту Асаду покинуть Сирию

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдет оппозиция", — говорится в материале.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Госдеп призвал американцев покинуть Сирию
03:07
Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло эту информацию.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном последние события в Сирии
00:16
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Террористическая организация, запрещена в России
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Россия хочет обсудить проблему финансирования исламистов в Сирии
Вчера, 01:35
 
В миреСирияХама (мухафаза)Башар АсадВоздушно-космические силы РоссииРоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала