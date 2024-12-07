https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html

СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию

СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024

СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию

Власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции,... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T04:07

2024-12-07T04:07

2024-12-07T04:44

в мире

сирия

хама (мухафаза)

башар асад

воздушно-космические силы россии

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Иордании и Египта предложили президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдет оппозиция", — говорится в материале.Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло эту информацию.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html

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https://ria.ru/20241206/rossiya-1987630451.html

сирия

хама (мухафаза)

россия

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в мире, сирия, хама (мухафаза), башар асад, воздушно-космические силы россии, россия, обострение ситуации в сирии — 2024