https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html

Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили

Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 07.12.2024

Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили

Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:20

2024-12-07T17:20

2024-12-07T18:10

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей. Позднее на пожаре было ликвидировано открытое горение."Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241206/pozhar-1987650761.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия