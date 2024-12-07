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Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 07.12.2024
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17:20 07.12.2024 (обновлено: 18:10 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987908755.html
Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили
Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили - РИА Новости, 07.12.2024
Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили
Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:20
2024-12-07T18:10
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей. Позднее на пожаре было ликвидировано открытое горение."Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы потушили

Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы полностью потушили

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в торговом центре на улице Дежнева в Москве. 7 декабря 2024
Место пожара в торговом центре на улице Дежнева в Москве. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в торговом центре на улице Дежнева в Москве. 7 декабря 2024
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей. Позднее на пожаре было ликвидировано открытое горение.
"Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве", - говорится в сообщении ведомства.
Ликвидация пожара на складе в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализовали
6 декабря, 08:58
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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