https://ria.ru/20241207/pozhar-1987906780.html
На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре
На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2024
На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре
Сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей, сообщает в субботу МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:00
2024-12-07T17:00
2024-12-07T18:22
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей, сообщает в субботу МЧС России в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в торговом центре. На проезде Дежнева горит помещение на первом этаже двухэтажного здания. Огнеборцы эвакуируют людей", - говорится в сообщении ведомства.Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20241207/pozhar-1987891438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре
На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре, идет эвакуация