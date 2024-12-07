https://ria.ru/20241207/pozhar-1987906780.html

На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре

На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2024

На северо-востоке Москвы произошел пожар в торговом центре

Сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей, сообщает в субботу МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:00

2024-12-07T17:00

2024-12-07T18:22

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей, сообщает в субботу МЧС России в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в торговом центре. На проезде Дежнева горит помещение на первом этаже двухэтажного здания. Огнеборцы эвакуируют людей", - говорится в сообщении ведомства.Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20241207/pozhar-1987891438.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия