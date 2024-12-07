https://ria.ru/20241207/pozhar-1987891438.html

В Подмосковье при пожаре погибли двое детей

В Подмосковье при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 07.12.2024

В Подмосковье при пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли при пожаре в Подмосковье, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:27

2024-12-07T15:27

2024-12-07T17:50

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в Подмосковье, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В Подольске пламя охватило 6 квадратов квартиры на 8 этаже. В шкафу огнеборцы МЧС России обнаружили в бессознательном состоянии детей 2 и 4 лет. К сожалению, врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что в квартире взрослых не было, малыши были совсем одни. Отмечается, что предварительно, все произошло из-за неисправности электрообогревателя. Сотрудники МЧС РФ устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20241204/pozhar-1987345605.html

россия

московская область (подмосковье)

подольск

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)