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В Подмосковье при пожаре погибли двое детей
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 07.12.2024
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в Подмосковье, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:27
2024-12-07T15:27
2024-12-07T17:50
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в Подмосковье, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В Подольске пламя охватило 6 квадратов квартиры на 8 этаже. В шкафу огнеборцы МЧС России обнаружили в бессознательном состоянии детей 2 и 4 лет. К сожалению, врачи констатировали смерть", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что в квартире взрослых не было, малыши были совсем одни. Отмечается, что предварительно, все произошло из-за неисправности электрообогревателя. Сотрудники МЧС РФ устанавливают все обстоятельства происшествия.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье при пожаре погибли двое детей
МЧС сообщило о гибели двух детей при пожаре в Подольске