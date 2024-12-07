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Глава котельной в Подольске начал знакомиться с материалами дела об аварии - РИА Новости, 07.12.2024
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07:09 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/podolsk-1987852152.html
Глава котельной в Подольске начал знакомиться с материалами дела об аварии
Глава котельной в Подольске начал знакомиться с материалами дела об аварии - РИА Новости, 07.12.2024
Глава котельной в Подольске начал знакомиться с материалами дела об аварии
Начальник котельной Климовского специализированного патронного завода Александр Чиков и его защита начали знакомиться с материалами уголовного дела об аварии в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T07:09
2024-12-07T07:09
происшествия
жкх
россия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Начальник котельной Климовского специализированного патронного завода Александр Чиков и его защита начали знакомиться с материалами уголовного дела об аварии в котельной Подольска, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Шуплецов. "С материалами дела знакомимся", - сказал защитник. Ранее Шуплецов сообщил РИА Новости, что фигурантов уведомили об окончании следственных действий. О возбуждении уголовного дела стало известно в январе. Были задержаны замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев, ему вменили превышение должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, они тоже были арестованы. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позже Чикова и Кушникова перевели под домашний арест. Ранее в ГСУСК России по Московской области сообщалось о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено о том, что КСПЗ будет национализирован.
https://ria.ru/20240914/sledstvie-1972642570.html
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россия
подольск
московская область (подмосковье)
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происшествия, жкх, россия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
Глава котельной в Подольске начал знакомиться с материалами дела об аварии

Защита начала знакомиться с материалами дела об аварии в котельной Подольска

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАлександр Чиков
Александр Чиков - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Александр Чиков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Начальник котельной Климовского специализированного патронного завода Александр Чиков и его защита начали знакомиться с материалами уголовного дела об аварии в котельной Подольска, сообщил РИА Новости его адвокат Антон Шуплецов.
"С материалами дела знакомимся", - сказал защитник.
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Ранее Шуплецов сообщил РИА Новости, что фигурантов уведомили об окончании следственных действий.
О возбуждении уголовного дела стало известно в январе. Были задержаны замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев, ему вменили превышение должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, они тоже были арестованы. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позже Чикова и Кушникова перевели под домашний арест.
Ранее в ГСУСК России по Московской области сообщалось о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации.
В результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено о том, что КСПЗ будет национализирован.
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