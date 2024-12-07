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Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже - РИА Новости, 07.12.2024
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:56
2024-12-07T18:56
2024-12-07T18:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее. Ранее Пиотровский в ходе интернет-встречи, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", сообщил, что в музее "готовится смена караула". "Все очень возбудились на слова о смене караула. Я хочу заметить, что смена караула происходит каждые три года в Эрмитаже. Контракт директора - три года. До этого было пять лет. Так что это совершенно нормально. А упоминание об этом вызвало реакцию не совсем естественную, что, может быть, указывает на то, как важен Эрмитаж в сознании людей", - сказал он журналистам. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил пиотровский, государственный эрмитаж, общество, новости культуры
Культура, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Общество, Новости культуры
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже
Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: смена караула в музее происходит каждые 3 года