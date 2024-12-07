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Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже - РИА Новости, 07.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:56 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/piotrovskij-1987917604.html
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже - РИА Новости, 07.12.2024
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:56
2024-12-07T18:56
культура
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее. Ранее Пиотровский в ходе интернет-встречи, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", сообщил, что в музее "готовится смена караула". "Все очень возбудились на слова о смене караула. Я хочу заметить, что смена караула происходит каждые три года в Эрмитаже. Контракт директора - три года. До этого было пять лет. Так что это совершенно нормально. А упоминание об этом вызвало реакцию не совсем естественную, что, может быть, указывает на то, как важен Эрмитаж в сознании людей", - сказал он журналистам. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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михаил пиотровский, государственный эрмитаж, общество, новости культуры
Культура, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Общество, Новости культуры
Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: смена караула в музее происходит каждые 3 года

© РИА НовостиДиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее.
Ранее Пиотровский в ходе интернет-встречи, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", сообщил, что в музее "готовится смена караула".
«
"Все очень возбудились на слова о смене караула. Я хочу заметить, что смена караула происходит каждые три года в Эрмитаже. Контракт директора - три года. До этого было пять лет. Так что это совершенно нормально. А упоминание об этом вызвало реакцию не совсем естественную, что, может быть, указывает на то, как важен Эрмитаж в сознании людей", - сказал он журналистам.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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КультураМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажОбществоНовости культуры
 
 
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