https://ria.ru/20241207/piotrovskij-1987917604.html

Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже

Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже - РИА Новости, 07.12.2024

Пиотровский объяснил слова о "смене караула" в Эрмитаже

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:56

2024-12-07T18:56

2024-12-07T18:56

культура

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

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новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил свои слова о "смене караула" в музее. Ранее Пиотровский в ходе интернет-встречи, отвечая на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте", сообщил, что в музее "готовится смена караула". "Все очень возбудились на слова о смене караула. Я хочу заметить, что смена караула происходит каждые три года в Эрмитаже. Контракт директора - три года. До этого было пять лет. Так что это совершенно нормально. А упоминание об этом вызвало реакцию не совсем естественную, что, может быть, указывает на то, как важен Эрмитаж в сознании людей", - сказал он журналистам. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе - живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.

https://ria.ru/20241207/ermitazh-1987898673.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил пиотровский, государственный эрмитаж, общество, новости культуры