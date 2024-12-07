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Боевики "Сирийской свободной армии" вошли в Пальмиру - РИА Новости, 07.12.2024
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19:18 07.12.2024 (обновлено: 19:38 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/palmira-1987920530.html
Боевики "Сирийской свободной армии" вошли в Пальмиру
Боевики "Сирийской свободной армии" вошли в Пальмиру - РИА Новости, 07.12.2024
Боевики "Сирийской свободной армии" вошли в Пальмиру
Вооруженные отряды террористов вошли в город Пальмира на востоке сирийской провинции Хомс в субботу в третий раз с 2011 года, когда начался кризис в Сирии,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:18
2024-12-07T19:38
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
пальмира
сирия
юнеско
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные отряды террористов вошли в город Пальмира на востоке сирийской провинции Хомс в субботу в третий раз с 2011 года, когда начался кризис в Сирии, сообщает телеканал "Аль-Джазира"."Отряды "Сирийской свободной армии", поддерживаемые США, взяли исторический город Пальмира на востоке провинции Хомс, после боестолкновений с правительственными силами", - говорится в сообщении.В субботу днем в социальных сетях появилось видео, в котором вооруженные боевики ведут съемку с высоты цитадели в Пальмире и за кадром заявляют, что якобы вошли в город.Командование сирийской армии не публиковала никаких заявлений касаемо Пальмиры, которые могли бы подтвердить или опровергнуть источники телеканала "Аль-Джазира".Впервые Пальмира была захвачена террористами ИГ* в мае 2015 года. Пальмира со своими археологическими памятниками с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации и союзных сил освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Город 2 марта 2017 года был освобожден от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"** совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей* Террористические группировки, запрещенные в РФ** Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, пальмира, сирия, юнеско, воздушно-космические силы россии, россия
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Пальмира, Сирия, ЮНЕСКО, Воздушно-космические силы России, Россия
Боевики "Сирийской свободной армии" вошли в Пальмиру

Боевики "Сирийской свободной армии", поддерживаемые США, вошли в Пальмиру

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии в Пальмире
Военнослужащие сирийской армии в Пальмире - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии в Пальмире. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вооруженные отряды террористов вошли в город Пальмира на востоке сирийской провинции Хомс в субботу в третий раз с 2011 года, когда начался кризис в Сирии, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
"Отряды "Сирийской свободной армии", поддерживаемые США, взяли исторический город Пальмира на востоке провинции Хомс, после боестолкновений с правительственными силами", - говорится в сообщении.
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В субботу днем в социальных сетях появилось видео, в котором вооруженные боевики ведут съемку с высоты цитадели в Пальмире и за кадром заявляют, что якобы вошли в город.
Командование сирийской армии не публиковала никаких заявлений касаемо Пальмиры, которые могли бы подтвердить или опровергнуть источники телеканала "Аль-Джазира".
Впервые Пальмира была захвачена террористами ИГ* в мае 2015 года. Пальмира со своими археологическими памятниками с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации и союзных сил освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Город 2 марта 2017 года был освобожден от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование города. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонну Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большое количество башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина. Кроме того, во время второй оккупации Пальмиры разрушению подверглись Тетрапилон и театр.
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Вчера, 18:14
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"** совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей
* Террористические группировки, запрещенные в РФ
** Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
Боевики в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Вчера, 17:44
 
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