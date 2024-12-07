https://ria.ru/20241207/oruzhie-1987876793.html

СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия

СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия - РИА Новости, 07.12.2024

СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия

Западные страны боятся потенциала российской ракеты "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:15

2024-12-07T13:15

2024-12-07T20:14

средиземное море

брикс

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

циркон

ракета "орешник"

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные страны боятся потенциала российской ракеты "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом "Циркона", поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что развертывание ракеты "Циркон" на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил Североатлантического альянса вести наземные боевые действия, поскольку под угрозой удара окажутся и ценные объекты, и большие скопления войск."Ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят "Искандер-М", "Кинжал" и новый "Орешник", — резюмировал Боснич.Во вторник Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979854928.html

средиземное море

россия

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средиземное море, брикс, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, циркон, ракета "орешник", россия