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СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия - РИА Новости, 07.12.2024
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13:15 07.12.2024 (обновлено: 20:14 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/oruzhie-1987876793.html
СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия
СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия - РИА Новости, 07.12.2024
СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия
Западные страны боятся потенциала российской ракеты "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:15
2024-12-07T20:14
средиземное море
брикс
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
циркон
ракета "орешник"
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные страны боятся потенциала российской ракеты "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом "Циркона", поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что развертывание ракеты "Циркон" на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил Североатлантического альянса вести наземные боевые действия, поскольку под угрозой удара окажутся и ценные объекты, и большие скопления войск.&quot;Ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят &quot;Искандер-М&quot;, &quot;Кинжал&quot; и новый &quot;Орешник&quot;, — резюмировал Боснич.Во вторник Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".
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средиземное море, брикс, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, циркон, ракета "орешник", россия
Средиземное море, БРИКС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Циркон, Ракета "Орешник", Россия
СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия

InfoBRICS: Запад боится потенциала российской ракеты "Циркон"

© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов Адмирал Горшков и Адмирал Головко выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные страны боятся потенциала российской ракеты "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«
"Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом "Циркона", поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки", — говорится в материале.
Обозреватель также указал, что развертывание ракеты "Циркон" на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил Североатлантического альянса вести наземные боевые действия, поскольку под угрозой удара окажутся и ценные объекты, и большие скопления войск.
«

"Ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят "Искандер-М", "Кинжал" и новый "Орешник", — резюмировал Боснич.

Во вторник Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".
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Средиземное мореБРИКСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреЦирконРакета "Орешник"Россия
 
 
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