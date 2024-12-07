СМИ рассказали о панике Запада из-за нового российского оружия
InfoBRICS: Запад боится потенциала российской ракеты "Циркон"
© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные страны боятся потенциала российской ракеты "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
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"Политический Запад особенно напуган многоцелевым потенциалом "Циркона", поскольку ракету можно запускать с различных носителей, будь то подводные лодки, надводные боевые корабли или наземные пусковые площадки", — говорится в материале.
Обозреватель также указал, что развертывание ракеты "Циркон" на наземных пусковых площадках значительно уменьшит возможности сил Североатлантического альянса вести наземные боевые действия, поскольку под угрозой удара окажутся и ценные объекты, и большие скопления войск.
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"Ракета в значительной мере дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, куда входят "Искандер-М", "Кинжал" и новый "Орешник", — резюмировал Боснич.
Во вторник Минобороны России показало пуски ракет "Циркон" и "Калибр" в ходе учений в восточной части Средиземного моря. На опубликованных кадрах демонстрируются пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и ракет "Калибр" с дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск".